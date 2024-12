Florin Dumitrescu dezvăluie secretul Crăciunului ideal. Fără mofturi sau vacanţe luxoase, juratul de la MasterChef a găsit „reţeta” perfectă: ”Mă închid în casă cu soția, mama, soacra și…”

Florin Dumitrescu a încheiat în forță sezonul MasterChef, el și colegii lui Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea revenind la Pro TV, locul unde au debutat în televiziune în urmă cu 12 ani. Celebrul chef a explicat în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO de ce este atât de exigent în show-ul culinar, ne-a vorbit despre feedback-ul primit din partea fetelor sale, dar și ce planuri are de Crăciun și de Revelion.

Florin Dumitrescu se bucură că la Pro TV are de filmat un singur sezon MasterChef pe an, ceea ce înseamnă că îi rămâne suficient timp pentru a petrece cu familia, dar și pentru a derula alte proiecte din sfera lui profesională. Celebrul Chef petrece Crăciunul alături de familie acasă, iar Revelionul în deplasare. Exclude din start ideea unei vacanțe exotice.

Chef Florin Dumitrescu: „Când vorbim de un premiu în bani de o valoare atât de mare, cred că oricine ar fi fost în locul meu ar fi avut grijă să fie destul de critic”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine experiența asta?

Florin Dumitrescu: Experiența MasterChef am primit-o cu emoție pentru că am trăit amintiri. Practic, de aici am început această carieră, în care nu am crezut atât de tare la început. Și uite că am ajuns după 12 ani. Suntem tot aici. Foarte interesant, foarte emoționantă și cumva a fost un pic mai greu recalibrarea la format, dar ulterior am început să înțeleg și să empatizez un pic cu sistemul, cine trebuie să ajungă să câștige, cum și ce căutăm de fapt.

CANCAN.RO: Le-ai testat concurenților și nervii pentru că tu la un moment dat, când nu-ți convine ceva, ești destul de exigent.

Florin Dumitrescu: Pe ochi frumoși nu se poate primi absolut nimic în această lume și atunci când vorbim de un premiu în bani de o valoare atât de mare, cred că oricine ar fi fost în locul meu ar fi avut grijă să fie destul de critic și să filtreze destul de bine ceea ce se întâmplă. Cred și sunt de părere că nu se poate altfel. Adică n-ai cum! Oamenii care trec pe aici trebuie să rămână cu ceva, să încerce să devină din ce în ce mai buni. Și dacă toți am încerca să fim din ce în ce mai buni, chiar și cu cineva așa pe un umăr care să țipe când greșești, poate ar funcționa mai bine.

Chef Florin Dumitrescu: “Fetele câteodată empatizează mai mult cu concurenții și mă ceartă că sunt prea exigent”

CANCAN.RO: Fetele tale sunt telespectatoarele emisiunii MasterChef? Ce feedback ai de la ele?

Florin Dumitrescu: Fetele câteodată empatizează mai mult cu concurenții și mă ceartă că sunt prea exigent de cele mai multe ori, pentru că ele acasă nu mă văd în situația asta. Nu au un favorit, dar parcă câteodată nu le place că trebuie să-i certăm. Bine, ele fac și parte din generația asta unde lucrurile funcționează mai ușor cu un “te rog frumos“ și e mai simplu.

CANCAN.RO: Vin acum sărbătorile. Cum va arăta meniul în familie?

Crăciunul pentru noi este sfânt. Ne place să sărbătorim în familie, să fim acasă toți ai noștri în jurul aceleiași mese, să mâncăm mâncare pe care o gătim noi.

Chef Florin Dumitrescu: “Suntem o mână de oameni cu care mă închid în casă și cu care am încredere să mâncăm din bucatele gătite”

CANCAN.RO: Cine te ajută la gătit?

Florin Dumitrescu: Soacra, mama, soția, cumnata, toți ai noștri, adică suntem o mână de oameni cu care mă închid în casă și cu care am încredere să mâncăm din bucatele gătite. Și Revelionul cred că o să-l facem afară cu tot cu câine.

CANCAN.RO: Mă gândeam afară pe meleaguri exotice.

Florin Dumitrescu: Nu meleaguri exotice, nu suntem noi genul, nu. Decât să-mi iau un bilet în Maldive, prefer să îmi plantez o grădină la țară. Sincer.

