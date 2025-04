Liviu Vârciu își dă ”reset”! Unde pleacă de capul lui, imediat după Paște. Pe Anda Călin o lasă acasă… ”Doamna e ocupată!”

Decizie luată de Liviu Vârciu, în preajma Sărbătorilor Pascale. Artistul va pleca singur, în Insulele Corfu, la finele acestei luni. Își dorește un „reset”, pentru a-și reaminti de un lucru pe care l-a cam neglijat. Acesta a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, printre altele, și că va ține post toată Săptămâna Mare.

Liviu Vârciu, cândva unul dintre cei mai râvniți burlaci autohtoni, are în prezent o viață de familie de invidiat. Are doi copii frumoși cu Anda Călin, femeia care l-a schimbat total, și o căsnicie fără cusur. Cei doi, soț și soție, care au făcut nunta în urmă cu aproximativ un an, au grijă să păstreze vie flacăra iubirii lor.

Cum încrederea e totală și de o parte și de cealaltă, bruneta a fost de acord ca partenerul său să plece singur, după Sărbătorile Pascale, în Insula Corfu. Motivul?

„În luna mai plec singur. Mă duc în Corfu, doamna rămâne acasă. Îmi dau un reset, să-mi amintesc de permisul meu de skyper. Să merg cu barca”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Artistul ne-a dezvăluit, totodată, și ce planuri are jumătatea sa, cât timp el va fi plecat.

„I-am făcut grădiniță, în Pipera. Doamna e ocupată, e implicată total în ceea ce face”, a completat acesta.

Liviu și Anda se sprijină reciproc în proiectele lor profesionale. După cum se știe, bruneta și-a vândut apartamentul pentru ca soțu său să-și vadă visul cu ochii, acela de a produce primul său film, „Zăpadă, ceai și dragoste”, ajuns acum la partea a treia, care s-a bucurat de un real succes. La rându-i, și artistul s-a implicat ca afacerea acesteia să meargă ca pe roate, după ce a renunțat la salonul de înfrumusețare pe care-l avea.

„Țin post toată săptămâna”

Altfel, ca-n fiecare an de când sunt împreună, Liviu va petrece Sărbătorile Pascale în familie, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor. În același timp, artistul a luat și o decizie importantă pentru el:

„Țin post toată Săptămâna Mare. Sărbătorile le vom face acasă, în familie”, a completat acesta.

Cei doi soți au împreună doi copii, o fată, Anastasia, în vârstă de opt ani, și un băiat, Liviu Matei în vârstă de 5 ani. Cum fiica sa este încă micuță, artistul nu știe dacă aceasta are înclinații artistice. Și-a propus însă, ca-n viitorul apropiat, să o înscrie pentru a învăța să cânte la un instrument muzical.

„Vreau să o dăm să facă cursuri de pian”, ne-a mai spus Liviu Vârciu.

