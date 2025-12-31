BANCUL ZILEI | De ce să nu exagerezi cu băutura în noaptea de Revelion

Dacă vrei să ai parte în continuare de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Îmi amintesc că anul trecut ai băut cam mult de Revelion. Țin minte că la ora 5 dimineaţa, ai vrut să-mi vinzi ceasul de la Universitate.

– Şi nu l-ai cumparat?

– Nu, nu!

– De ce?

– Pentru că mi-ai cerut cam mult.

Alte bancuri savuroase

Un polițist intră într-un magazin de animale și vede un papagal cu o etichetă: „1000 de lei”.

— De ce e așa scump? întreabă polițistul.

— Pentru că vorbește, răspunde vânzătorul.

Polițistul se apropie de papagal:

— Bună ziua!

Papagalul:

— Bună, șefule!

Polițistul, surprins:

— De unde știi că sunt polițist?

Papagalul:

— După privire… și după cum întrebi lucruri evidente.

Polițistul oftează, plătește și pleacă cu papagalul acasă. A doua zi îl duce la secție.

Papagalul se uită în jur și spune:

— Mamă, ce cuib de vulturi obosiți…

Șeful secției:

— Cine a spus asta?!

Polițistul:

— Papagalul meu.

Șeful, nervos:

— Afară cu el!

Papagalul, ieșind:

— Vezi, șefule? Tot fără probe…

Banc cu doctorul și pacientul foarte sincer

Un bărbat merge la doctor.

— Domnule doctor, nu mă simt deloc bine.

— Ce simptome aveți?

— Obosesc repede, mă doare capul, uit lucruri și nu mai am chef de nimic.

Doctorul notează atent și spune:

— Am vești bune și rele.

— Spuneți-le pe rând…

— Vestea bună: o să trăiți mult.

— Și vestea rea?

— Așa o să vă simțiți mult timp.

Pacientul oftează:

— Și nu există tratament?

Doctorul:

— Ba da. Multă mișcare, mâncare sănătoasă, fără stres, fără alcool, fără zahăr.

— Și o să fiu bine?

— Nu, dar o să vi se pară viața foarte lungă.

Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

BANC | În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: „Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?!”