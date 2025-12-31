Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | De ce să nu exagerezi cu băutura în noaptea de Revelion

De: Anca Chihaie 31/12/2025 | 12:49
– Îmi amintesc că anul trecut ai băut cam mult de Revelion. Țin minte că la ora 5 dimineaţa, ai vrut să-mi vinzi ceasul de la Universitate.
– Şi nu l-ai cumparat?
– Nu, nu!
– De ce?
– Pentru că mi-ai cerut cam mult.

Un polițist intră într-un magazin de animale și vede un papagal cu o etichetă: „1000 de lei”.
— De ce e așa scump? întreabă polițistul.
— Pentru că vorbește, răspunde vânzătorul.

Polițistul se apropie de papagal:
— Bună ziua!
Papagalul:
— Bună, șefule!

Polițistul, surprins:
— De unde știi că sunt polițist?
Papagalul:
— După privire… și după cum întrebi lucruri evidente.

Polițistul oftează, plătește și pleacă cu papagalul acasă. A doua zi îl duce la secție.
Papagalul se uită în jur și spune:
— Mamă, ce cuib de vulturi obosiți…

Șeful secției:
— Cine a spus asta?!
Polițistul:
— Papagalul meu.

Șeful, nervos:
— Afară cu el!
Papagalul, ieșind:
— Vezi, șefule? Tot fără probe…

Banc cu doctorul și pacientul foarte sincer

Un bărbat merge la doctor.
— Domnule doctor, nu mă simt deloc bine.
— Ce simptome aveți?
— Obosesc repede, mă doare capul, uit lucruri și nu mai am chef de nimic.
Doctorul notează atent și spune:
— Am vești bune și rele.
— Spuneți-le pe rând…
— Vestea bună: o să trăiți mult.
— Și vestea rea?
— Așa o să vă simțiți mult timp.
Pacientul oftează:
— Și nu există tratament?
Doctorul:
— Ba da. Multă mișcare, mâncare sănătoasă, fără stres, fără alcool, fără zahăr.
— Și o să fiu bine?
— Nu, dar o să vi se pară viața foarte lungă.

