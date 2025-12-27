Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

Bancul sfârșitului de săptămână | „Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

De: Irina Maria Daniela 27/12/2025 | 20:00
Bancul sfârșitului de săptămână | Înainte să suflu, mi-am pus o dorință

Este timpul să faceți o pauză binemeritată și să vă amuzați puțin alături de noi!

-Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.
-Și?
-Nimic, tot mi-au luat permisul…

Alte bancuri amuzante

BANC. Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale… în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

Gheorghe și pălinca

Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă în fiecare seară înainte de culcare. După ani și ani, soția vrea ca el să renunțe la acest obicei. Pentru asta încearcă să-i demonstreze că alcoolul este nociv si vine cu două păhărele, unul îl umple cu apă și altul cu pălincă. Aduce și cutia cu viermișori, pe care Gheorghe îi folosea drept momeală la pescuit și spune:

– Vreau să vezi asta !

Pune un vierme în păhărelul cu apă, iar acesta începe să înoate. Soția pune un vierme și în păhărelul cu pălincă și viermele moare imediat! Simțind că și-a făcut clar punctul ei de vedere, ea spune:

– Ce ai de spus despre acest experiment, măi Gheorghe?

Gheorghe se uită la paharul cu viermele mort și spune:

– Na… e clară treaba, dacă beau pălincă, nu fac viermișori!

