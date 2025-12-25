Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și în prima zi de Crăciun un banc, care vă va aduce bună dispoziție!

Moș Crăciun intră pe horn într-o casă și nimerește în dormitorul unei tinere superbe, care doarme goală în pat. Nehotărât, începe să se plimbe de colo-colo prin încăpere, zicând:

– Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar dacă nu o fac, nu o să mai pot ieși pe coș.

Alte bancuri amuzante cu Moș Crăciun

Soțul iubitor și cadoul de la Moș Crăciun

Un soţ iubitor, aflat în delegaţie în străinătate, îi trimise soţiei, drept cadou de Moş Crăciun, un papagal vorbitor. Când s-a întors acasă din delegaţie, şi-a întrebat nevasta:

– Spune-mi draga mea, ţi-a plăcut cadoul pe care l-am trimis de Crăciun?

– Da, dragul meu, dar cum eram 10 persoane la masă, a trebuit să mai cumpăr şi un curcan.

Bulă se întâlnește cu Moș Crăciun

În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun.

– Bulă, eu sunt Moş Crăciun şi pot să-ţi îndeplinesc trei dorinţe dacă îmi vei răspunde la o întrebare.

– De acord, pune-mi întrebarea!

– Nu, mai întâi spune-ţi dorinţele!

– Păi, să am bani destui ca să-mi întreţin familia, să am şi eu o maşină şi o nevastă frumoasă.

– Du-te repede acasă şi vei găsi toate dorinţele îndeplinite. Şi acum întrebarea. Câţi ani ai? – 60.

– Şi, la 60 de ani, tu, om serios, tot mai crezi în Moş Crăciun?