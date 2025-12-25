Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și în prima zi de Crăciun un banc, care vă va aduce bună dispoziție!
Moș Crăciun intră pe horn într-o casă și nimerește în dormitorul unei tinere superbe, care doarme goală în pat. Nehotărât, începe să se plimbe de colo-colo prin încăpere, zicând:
– Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar dacă nu o fac, nu o să mai pot ieși pe coș.
Un soţ iubitor, aflat în delegaţie în străinătate, îi trimise soţiei, drept cadou de Moş Crăciun, un papagal vorbitor. Când s-a întors acasă din delegaţie, şi-a întrebat nevasta:
– Spune-mi draga mea, ţi-a plăcut cadoul pe care l-am trimis de Crăciun?
– Da, dragul meu, dar cum eram 10 persoane la masă, a trebuit să mai cumpăr şi un curcan.
În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun.
– Bulă, eu sunt Moş Crăciun şi pot să-ţi îndeplinesc trei dorinţe dacă îmi vei răspunde la o întrebare.
– De acord, pune-mi întrebarea!
– Nu, mai întâi spune-ţi dorinţele!
– Păi, să am bani destui ca să-mi întreţin familia, să am şi eu o maşină şi o nevastă frumoasă.
– Du-te repede acasă şi vei găsi toate dorinţele îndeplinite. Şi acum întrebarea. Câţi ani ai? – 60.
– Şi, la 60 de ani, tu, om serios, tot mai crezi în Moş Crăciun?