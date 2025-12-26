BANC | În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: „Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?!”

Este a doua zi de Crăciun, iar pentru a rămâne în spiritul sărbătorilor, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros. care să te facă să râzi garantat.
În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător:
– Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?! Anul trecut îmi amintesc că a ajuns la timp, în seara de Ajun.
– Da, aşa este puiule. Însă anul trecut el a venit cu renul.
– Şi anul ăsta, cu ce vine?
– Cu trenul…
– Bună ziua, ce faceți acolo?
– Citesc, răspunse ea, deși se gândea că e destul de evident.
– Sunteți într-o zonă unde pescuitul este interzis!
– Dar nu pescuiesc, nu se vede?!
– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie: undiță, momeală…
– Sunt ale soțului, au rămas în barcă…
– Îmi pare său, vă rog să mă urmați! Va trebui să vă amendez.
– Dacă o faceți, vă reclam pentru tentativă de viol!
– Dar nici măcar nu v-am atins!
– Da, dar aveți cu dvs. tot ce vă trebuie!
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
– Vreau ca soțul meu să mă privească doar pe mine…
– Eu să fiu unica din viața lui…
– Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
– Când se ridică, să fiu primul lucru pe care-l apucă…
– Să nu mă lase niciodată singură, nici când merge la baie…
– Să călătorească întotdeauna cu mine…
– Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
– Să nu mă lase niciodată-n pace si să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Bulă și Ștrulă, la închisoare:
– Bulă, tu cum ai ajuns aici?
– Pe scurt, tinerețe fără experiență. Cam atât, Ștrulă!
– Cum tinerețe, când ai peste 60 de ani?
– Așa este, Ștrulă, dar avocatul meu avea doar 25.
CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Ce este Moș Crăciun, de fapt