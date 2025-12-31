Haos pe Valea Oltului! Zeci de mașini au fost blocate din cauza ninsorii

Traficul rutier din centrul țării a fost grav afectat de ninsorile abundente, cele mai mari probleme fiind înregistrate pe Valea Oltului, una dintre cele mai importante artere de legătură dintre sudul și vestul României. În urma condițiilor meteorologice severe, circulația a fost practic paralizată pe zeci de kilometri, iar numeroși șoferi au rămas blocați ore întregi în coloană, fără posibilitatea de a înainta.

Blocajul major s-a produs în zona localității Râul Vadului, unde stratul de zăpadă depus pe carosabil a ajuns, pe alocuri, la 7–8 centimetri. În lipsa unei intervenții rapide și eficiente, mai multe autovehicule de mare tonaj au întâmpinat dificultăți majore în deplasare, fapt care a dus la oprirea completă a traficului. Zeci de TIR-uri au rămas imobilizate, iar autoturismele din spatele acestora nu au mai avut nicio alternativă de continuare a traseului.

Trafic blocat pe Valea Oltului

Coloana de mașini formată pe Valea Oltului a depășit aproximativ 40 de kilometri, situația fiind una fără precedent în ultimele luni. Mulți conducători auto au fost nevoiți să staționeze pe marginea drumului sau pe banda de circulație timp de mai multe ore, în condiții de iarnă severă, cu temperaturi scăzute și ninsoare continuă. În lipsa unei fluidizări a traficului, timpul estimat de așteptare a crescut semnificativ, existând riscul ca deplasarea pe acest sector să dureze chiar și patru ore sau mai mult.

Intervenția utilajelor de deszăpezire a fost întârziată, acestea ajungând în zonă după aproape două ore de la apariția primelor blocaje. Până la degajarea carosabilului și împrăștierea materialului antiderapant, traficul a rămas extrem de dificil, iar înaintarea s-a făcut, acolo unde a fost posibil, cu viteză foarte redusă. Lipsa intervenției rapide a contribuit la amplificarea problemelor, mai ales în contextul intensificării ninsorii.

Probleme similare au fost semnalate și pe Autostrada A1 Sibiu–Deva, unde circulația s-a desfășurat cu mare dificultate pe mai multe tronsoane. Între kilometrii 254–280 și 334–412, carosabilul a fost acoperit de zăpadă, iar condițiile de trafic au fost deosebit de grele. Vizibilitatea redusă, depunerile de zăpadă și temperaturile scăzute au impus prudență maximă din partea șoferilor, existând riscul producerii unor evenimente rutiere.

Autoritățile au atras atenția asupra importanței adaptării vitezei la condițiile de drum și a echipării corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul rece. Deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei presupune utilizarea obligatorie a anvelopelor de iarnă, precum și menținerea unei distanțe de siguranță față de celelalte vehicule. De asemenea, folosirea frânei de motor și evitarea manevrelor bruște sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor.

