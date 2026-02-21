Daniel Onoriu a ieșit „la vânătoare” de gadget-uri. După ce a fost eliberat condiționat, a dat iama în magazine

La doar câteva săptămâni după ce a fost eliberat condiționat, Daniel Onoriu a fost surprins din nou de CANCAN.RO într-un mall din Capitală. Se pare că fostul pilot de raliuri are deja un obicei bine definit. Dacă data trecută s-a setat pe ochelari de soare, acum nepotul lui Gabi Luncă a avut altă țintă. Avem imagini tari!

Daniel Onoriu a fost surprins la scurt timp după ce a fost eliberat condiționat. Apariția lui, dar mai ales, relaxarea cu care se plimbă prin mall, poate fi surprinzătoare pentru unii, mai ales prin prisma scandalurilor în care fost implicat în ultimii ani.De data aceasta, fostul pilot de raliuri a ieșit la vânătoare de telefoane.

Daniel Onoriu a ieșit la vânătoare de telefoane

Îmbrăcat complet în negru, pantaloni negri, teneși negri și o geacă de piele, Onoriu părea pregătit să treacă neobservat. Fostul pilot de raliuri și-a accesorizat întreaga ținută cu o plasă albastră pe care o ținea în mână, semn că venise chitit să facă o achiziție sau că vizita la mall nu era prima oprire a zilei. Ajuns într-un magazin de telefoane, Daniel Onoriu a analizat atent modelele expuse. Doar că momentul nu a fost unul chiar obișnuit. Fostul pilot a fost observat gesticulând din mână și părând că vorbește singur, ca și cum ar fi purtat o negociere serioasă cu el însuși.

Un telefon nu e o alegere simplă, mai ales când viața a luat recent o întorsătură majoră. La începutul lunii, CANCAN.RO a publicat primele imagini cu Daniel Onoriu după ce a fost eliberat condiționat din penitenciarul Rahova. (VEZI AICI)

Fostul pilot de raliuri își găsește echilibrul acum în lucrurile simple

Condamnat pentru încălcarea ordinului de protecție obținut de fosta sa soție, Isabela Onoriu, fostul pilot primise inițial o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare, ulterior redusă. În final, a executat aproximativ un an, fiind eliberat condiționat. După o perioadă dificilă, marcată de detenție și de pierderi personale majore, Onoriu pare să încerce să stea departe de lumina reflectoarelor și să trăiască mai simplu și mai discret.

În ultimii ani, viața lui Daniel Onoriu a fost departe de linia de start și finish a unui traseu controlat. Fostul pilot a trecut prin probleme grave de sănătate, inclusiv o perioadă în care a fost în comă, după complicații apărute în urma unei intervenții pentru micșorarea stomacului. A urmat un divorț cu scandal de fosta soție, episoade controversate care l-au adus în atenția publicului și, în cele din urmă, condamnarea care l-a trimis în spatele gratiilor. Ca și cum toate acestea nu ar fi fost suficiente, recent, Onoriu și-a pierdut ambii părinți la doar câteva luni distanță unul de celălalt, o lovitură emoțională majoră în cea mai fragilă perioadă a vieții sale.

Onoriu pare să își regăsească ritmul în lucruri simple acum, cum ar o plimbare prin mall, o pereche de ochelari, iar acum, un telefon nou. Pași mici, dar importanți, atunci când încerci să îți reconstruiești viața și să reintri, încet-încet, în normal.

VEZI ȘI: Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat

CITEȘTE ȘI: Șocant ce se întâmplă cu Daniel Onoriu în pușcărie. Ce a pățit fostul pilot de raliuri, după condamnarea de 2 ani și 6 luni de închisoare

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.