Prognoza meteo azi, 21 februarie 2026. În capitală ninsorile vor reîncepe iar temperaturile vor fi hibernale.

Prognoza meteo azi, 21 februarie 2026. România traversează o zi de iarnă veritabilă, cu precipitații mixte în vest și sud-vest, dar cu ninsoare și temperaturi negative persistente în est, nord-est și în zona montană. Sudul și centrul țării rămân sub semnul frigului, iar în Capitală și în mai multe orașe mari se vor înregistra valori negative pe parcursul întregii zile. Condițiile de drum pot deveni dificile local, mai ales acolo unde ninsoarea și poleiul își fac simțită prezența.

Prognoza meteo azi, 21 februarie 2026

Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, cu un regim termic specific lunii februarie. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor apărea pe arii relativ extinse: ploi în vest și sud-vest, precipitații mixte în zonele de tranziție și ninsori în est, nord-est și la munte. Pe alocuri, în special în sud și sud-est, sunt posibile episoade de lapoviță sau ploaie înghețată, ceea ce poate favoriza formarea poleiului.

Valorile maxime se vor încadra, în general, între -5 și 5°C, iar minimele vor coborî sub pragul de îngheț în aproape toată țara, mai ales în zonele depresionare și în nord-est.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi închisă, cu cer mai mult noros și precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în cursul zilei. Spre seară, pe fondul scăderii temperaturii, ploile se pot transforma treptat în lapoviță sau ninsoare. Temperaturile maxime vor urca până la 3–5°C în vest și 0–3°C în nord, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorilor de -2…1°C.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi rece și mohorâtă. Cerul va rămâne acoperit, iar precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare sau lapoviță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 1°C, iar minimele pot coborî spre -5°C. Vântul va sufla slab și moderat, accentuând senzația de frig.

Oltenia și Sud-Vest

În sud-vest, cerul va fi mai mult noros, cu fulguieli trecătoare în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 0–2°C, iar minimele vor coborî spre -3°C. Pe timpul nopții, local se poate forma ceață asociată cu depuneri de chiciură.

Est și Nord-Est

Moldova va rămâne sub influența unei mase de aer rece. Se vor semnala ninsori slabe sau fulguieli, iar stratul de zăpadă poate crește ușor în unele zone. Temperaturile maxime se vor situa între -5 și -2°C, iar dimineața valorile pot coborî până la -8°C în nordul regiunii.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, vremea va fi rece, cu cer noros și ninsori temporare. La munte va ninge pe arii mai extinse, iar vântul poate viscoli ușor zăpada pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 și 1°C în depresiuni, iar la altitudini mari se vor menține negative pe tot parcursul zilei.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi umedă și rece, cu precipitații mixte și intensificări temporare ale vântului. Pe litoral, temperaturile vor oscila între 1 și 3°C, însă senzația termică va fi mai scăzută din cauza vântului.

Vremea în Capitală – București

În București, ziua aduce o atmosferă tipic hibernală. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile fulguieli, urmate de perioade cu ninsoare slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1°C, în timp ce minima va coborî spre -4°C. Vântul va sufla slab până la moderat, iar pe timpul nopții pot apărea condiții de polei.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și posibilitate de fulguieli spre seară. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 2–3°C, iar minima va coborî spre -1°C. Dimineața, sunt posibile condiții de ceață și depuneri de chiciură.

Timișoara

În Timișoara, ziua va debuta cu ploi slabe, iar pe parcursul serii precipitațiile se pot transforma în lapoviță. Temperatura maximă va atinge 4–5°C, iar minima va fi în jur de 1°C. Vremea va rămâne închisă pe tot parcursul zilei.

Iași

La Iași, vremea se menține rece, cu ninsori slabe și cer acoperit. Maxima zilei va fi de aproximativ -3°C, iar minima poate coborî spre -6°C. Stratul de zăpadă se poate menține sau crește ușor.

Craiova

În Craiova, cerul va fi mai mult noros, cu fulguieli izolate dimineața. Temperaturile vor oscila între -2°C și 0°C. Pe timpul nopții, temperaturile negative pot favoriza apariția poleiului.

Constanța

La Constanța, vremea va fi umedă și rece, cu ploi sau precipitații mixte în cursul zilei. Maxima va fi de aproximativ 3°C, iar minima în jur de 1°C. Vântul moderat va amplifica senzația de frig.

Brașov

La Brașov, ziua va fi autentic hibernală, cu fulguieli și ninsoare slabă, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile vor varia între -6°C dimineața și -1°C la prânz. În zonele înalte din apropiere, ninsorile pot fi mai consistente.

