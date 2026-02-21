Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu. Pe terasă are și piscină

Mutare spectaculoasă în viața sentimentală a lui Cătălin Cazacu. Fostul campion la motociclism trăiește o perioadă intensă pe plan personal, iar schimbarea majoră vine odată cu noul penthouse pe care îl împarte cu partenera sa, Roxana. Locuința, aflată într-un ansamblu rezidențial exclusivist, a devenit rapid un subiect de interes în mediul online, după ce au apărut primele imagini cu iubita s-a filmându-se singură din locuință.

Achiziția acestei locuințe marchează o etapă importantă în evoluția relației celor doi. Alegerea unui penthouse cu terasă și piscină sugerează nu doar o investiție imobiliară semnificativă, ci și dorința de a construi un cămin stabil, adaptat unui stil de viață activ și vizibil.

Cum arată penthouseul în care locuiește Roxana, iubita lui Cătălin Cazacu

Spațiul impresionează încă de la intrare prin dimensiuni și aerul modern. Penthouse-ul este conceput ca un open-space amplu, unde zona de living, dining și bucătărie formează un ansamblu fluid, dominat de lumină naturală. Ferestrele uriașe, de la podea până la tavan, oferă o panoramă largă asupra orașului, iar finisajele aflate încă în lucru conturează deja un stil clar: modern, aerisit, cu accente luxoase.

Zona de zi pare gândită pentru socializare și relaxare. Suprafața generoasă permite integrarea unor piese de mobilier statement, iar paleta cromatică aleasă merge pe tonuri neutre, cu texturi naturale și linii simple. Întregul spațiu transmite ideea de confort discret, fără elemente ostentative, dar cu o notă clară de exclusivitate.

Elementul care atrage însă cel mai mult atenția este terasa. Amplasată la înălțime și întinsă pe o suprafață considerabilă, aceasta funcționează ca o adevărată extensie a locuinței. Terasa nu este doar un spațiu exterior obișnuit, ci o zonă complexă de relaxare, organizată în mai multe segmente distincte.

Punctul central îl reprezintă piscina exterioară, integrată în designul terasei. Poziționată strategic pentru a valorifica priveliștea, piscina transformă spațiul într-un veritabil colț de vacanță urbană. În jurul ei sunt prevăzute zone pentru șezlonguri, spații de relaxare și porțiuni umbrite, conturând atmosfera unui rooftop privat.

