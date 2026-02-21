Acasă » Știri » Orez prăjit cu creveți ca în Canton. Chef John dezvăluie rețeta cu gust fin și echilibrat care a cucerit lumea

Orez prăjit cu creveți ca în Canton. Chef John dezvăluie rețeta cu gust fin și echilibrat care a cucerit lumea

De: Paul Hangerli 21/02/2026 | 08:30
Orez prăjit cu creveți ca în Canton. Chef John dezvăluie rețeta cu gust fin și echilibrat care a cucerit lumea
Chef John, sursa- captură social media Taste

Salutare, dragi prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi vă invit într-o călătorie culinară care începe în China secolului al VI-lea și ajunge direct în bucătăria voastră. Vorbim despre celebrul shrimp fried rice, orez prăjit cu creveți, un preparat născut din ingeniozitate și devenit simbol al bucătăriei asiatice adaptabile.

Puțină istorie înainte să aprindem focul. Orezul prăjit își are rădăcinile în perioada Dinastiei Sui (589–618 d.Hr.), când gospodinele chineze căutau metode inteligente de a folosi orezul rămas de peste zi. Așa s-a născut tehnica de a sota rapid orezul cu legume, ouă și proteine disponibile. În sudul Chinei, mai ales în stilul cantonez, varianta cu fructe de mare, în special creveți, a devenit extrem de apreciată datorită gustului său delicat.

De la Yangzhou la America anilor ’40

Una dintre cele mai luxoase versiuni este Yangzhou Fried Rice, care include tradițional creveți, porc char siu și mazăre. Stilul cantonez pune accent pe finețe și echilibru, fără excese de sos de soia.

În Hong Kong, a apărut chiar și o variantă „deconstruită”, o omletă cu creveți servită peste orez simplu, creată pentru muncitorii grăbiți.

În anii ’40, preparatul a intrat în cultura americană prin restaurantele exotice de tip tiki, unde a fost adaptat gusturilor occidentale, cu țelină și ceapă în prim-plan. Dacă la început era colorat intens de sosul de soia, ulterior a căpătat o tentă gălbuie, fie din ouă, fie din turmeric.

Chef John, sursa- captură social media Taste

Ingredientele

  • 400 g orez gătit (aproximativ 2 căni)
  • 6 gălbenușuri mari
  • 15 ml ulei pentru gătit
  • 200 g creveți decorticați
  • 15 ml vin alb
  • 50 g țelină tocată fin
  • 50 g ceapă tocată fin
  • 50 g morcov tocat fin
  • 1 g piper alb măcinat
  • 5 g sare (după gust)
  • 5 ml suc de lămâie
  • 15 g ceapă verde tocată

Prepararea – foc iute și mișcare rapidă

Începem prin a toca fin țelina, ceapa și morcovul. Într-un bol separat, amestecăm orezul gătit cu trei gălbenușuri, frământând ușor până când fiecare bob este acoperit.

Încălzim wok-ul la foc mediu-mare și adăugăm uleiul. Punem creveții și îi sotăm rapid, apoi turnăm vinul alb pentru a elimina orice miros. Gătim până când creveții capătă o culoare rozalie.

Adăugăm amestecul de orez și gălbenuș în wok, desfăcând eventualele cocoloașe cu spatula. Presăm orezul pentru a atinge bine suprafața fierbinte a tigăii, secretul gustului autentic. Incorporăm legumele tocate, piperul alb, sarea și un strop de suc de lămâie.

Facem o mică adâncitură în mijloc și adăugăm restul de trei gălbenușuri. Amestecăm rapid până când se gătesc ușor și se distribuie uniform. La final, adăugăm ceapa verde și mai sotăm câteva secunde.

Gustați și ajustați condimentele după preferință.

Un preparat simplu, o lecție profundă

Orezul prăjit cu creveți este dovada că simplitatea poate deveni rafinament. Dintr-un rest de orez s-a născut un preparat global, adaptat fiecărei culturi, dar fidel spiritului său original: eficiență, echilibru, armonie.

Și, înainte să închidem focul, vă las cu un proverb chinezesc al zilei:
„Când un om mut mănâncă găluște, doar el știe câte a mâncat.”

Cu alte cuvinte, doar tu știi cât ai investit, cât ai muncit și cât ai savurat. Iar în bucătărie, ca și în viață, adevărata măsură este cea pe care o simți în interior.

Până data viitoare, rămâneți aproape de wok și gătiți cu pasiune!

Chef John, sursa- captură social media Taste

CITEȘTE ȘI: Chef John și secretul crustei aurii care trosnește la fiecare mușcătură din Puiul cu glazură de lămâie

Chef John gătește „Perlele din Hubei”: chifteluțe îmbrăcate în orez care simbolizează reuniunea și norocul

Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! ...
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile ...
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. ...
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc ...
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar
