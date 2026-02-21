Țara cu cele mai multe piramide din lume! Are între 200 și 250 de piramide, mai multe decât Egiptul

Când auzim cuvântul „piramide”, gândul ne duce aproape automat la Egipt, însă realitatea este surprinzătoare. Sudanul este țara care deține cele mai multe piramide din lume, între 200 și 250 de structuri identificate până în prezent, comparativ cu cele aproximativ 138 din Egipt. Ascunse în nisipurile Nubiei, de-a lungul Nilului, aceste monumente impresionante spun povestea unei civilizații africane puternice, care a rivalizat cândva cu faraonii egipteni.

Piramidele din Sudan sunt cunoscute sub numele de piramide nubiene și au fost construite de conducătorii și elitele regatelor Kush și Nubia, începând aproximativ din secolul al VIII-lea î.Hr. Ele aveau un rol funerar, adăpostind mormintele regilor, reginelor și nobililor, reflectând credința profundă în viața de apoi. Deși inspirate de tradiția egipteană, aceste piramide au dezvoltat un stil propriu, adaptat culturii și contextului local.

Ce sunt piramidele nubiene

Cele mai spectaculoase grupuri de piramide se află la Meroë, Nuri și Sedeinga. La Meroë, în nordul Sudanului, piramidele datează din perioada târzie a Regatului Kush, între secolele III î.Hr. și IV d.Hr., iar imaginea lor, ridicate în mijlocul deșertului, este una dintre cele mai impresionante din Africa. La Nuri se găsesc mormintele dinastiei napatane, inclusiv cel al regelui Taharqa, unul dintre faraonii din dinastia a 25-a a Egiptului. Sedeinga adăpostește un grup de piramide mai mici, construite în perioada târzie a regatului Kush, care demonstrează amploarea tradiției funerare nubiene.

Cum diferă de piramidele egiptene

Deși influențate de arhitectura egipteană, piramidele sudaneze sunt mult mai mici, având în general între 6 și 30 de metri înălțime, cu un unghi de înclinare mai accentuat și baze mai înguste. Ele au fost construite mult mai târziu decât marile piramide de la Giza, iar camerele funerare nu se află în interiorul structurii principale, ci sub pământ, accesibile prin scări îngropate. Aceste diferențe reflectă o reinterpretare locală a modelului egiptean, adaptată identității culturale a Nubiei.

Regatul Kush, o putere africană majoră

Construcția piramidelor este dovada prosperității Regatului Kush, una dintre cele mai influente civilizații ale Africii antice. Regii kushiti au adoptat numeroase elemente culturale egiptene, dar și-au păstrat identitatea proprie, dezvoltând un regat puternic și independent. În secolul al VIII-lea î.Hr., conducătorii kushiti au cucerit Egiptul și au fondat dinastia a 25-a, cunoscută drept dinastia faraonilor negri, unificând pentru o perioadă regiunea Nilului sub aceeași autoritate.

Patrimoniu UNESCO și provocări moderne

Siturile arheologice de la Meroë fac parte din patrimoniul mondial UNESCO și reprezintă un tezaur esențial pentru înțelegerea istoriei africane. Ele oferă o perspectivă valoroasă asupra unei civilizații care a modelat regiunea Nilului mult timp după epoca marilor faraoni egipteni. În prezent, conflictele interne din Sudan au pus în pericol conservarea acestor monumente, însă eforturile de protejare și restaurare continuă, susținute de arheologi și organizații internaționale.

O comoară mai puțin cunoscută a lumii

Vizitarea piramidelor sudaneze înseamnă descoperirea unor peisaje spectaculoase, în mijlocul deșertului și al Nilului, departe de aglomerația turistică specifică Egiptului. Este o experiență care oferă acces direct la o civilizație adesea subestimată, dar esențială pentru istoria Africii și a lumii antice.

Contrar percepției generale, Sudanul este adevărata țară a piramidelor, iar monumentele sale rămân una dintre cele mai fascinante și surprinzătoare moșteniri ale umanității.

