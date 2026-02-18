Acasă » Știri » Țara care și-a ales un animal fantastic drept simbol național: povestea surprinzătoare a Scoției

Țara care și-a ales un animal fantastic drept simbol național: povestea surprinzătoare a Scoției

De: Paul Hangerli 18/02/2026 | 08:10
Țara care și-a ales un animal fantastic drept simbol național: povestea surprinzătoare a Scoției
Scoția, sursa-pexels.com

Puține state din lume au curajul să își definească identitatea printr-o creatură mitologică. Și totuși, Scoția a făcut exact asta. Într-o țară a legendelor celtice, a cavalerismului și a spiritului neîmblânzit, un animal fantastic a devenit simbol național, regal și cultural. De ce a ales Scoția o ființă imaginară? Răspunsul spune totul despre istoria și caracterul ei.

Scoția și creatura legendelor

Scoția este renumită pentru mituri, basme și povești transmise din generație în generație. În acest context, alegerea unei creaturi fabuloase drept animal național nu este deloc întâmplătoare. De secole, această ființă mitologică este asociată cu puritatea, inocența, dar și cu forța, masculinitatea și puterea.

În mitologia celtică, animalul simboliza noblețea și imposibilitatea de a fi cucerit. Era considerat sălbatic, indomabil, imposibil de capturat, trăsături care au rezonat profund cu istoria Scoției și cu dorința sa de a rămâne neînfrântă.

Un simbol regal încă din Evul Mediu

Legătura oficială dintre Scoția și acest animal fantastic datează din secolul al XII-lea, când regele William I l-a introdus pe blazonul regal. În secolul al XV-lea, în timpul domniei lui James al III-lea, au fost bătute monede de aur care purtau imaginea sa — un semn clar că simbolul devenise central în identitatea regală.

După unirea coroanelor în 1603, când James al VI-lea al Scoției a devenit și James I al Angliei și Irlandei, simbolurile celor două regate au fost combinate. Pe stema regală scoțiană apăreau două astfel de creaturi susținând scutul. Ulterior, una dintre ele a fost înlocuită cu leul Angliei, pentru a arăta noua alianță. Totuși, animalul Scoției a rămas prezent și vizibil, semn al identității distincte.

De ce apare în lanțuri?

În reprezentările heraldice, creatura este aproape întotdeauna înfățișată cu un lanț de aur în jurul gâtului și al corpului. În mitologia medievală, era considerată cea mai puternică dintre toate animalele, sălbatică și imposibil de supus. Se credea că doar o putere regală autentică o putea îmblânzi.

Lanțul nu simbolizează captivitatea, ci controlul unei forțe extraordinare. Mesajul era clar: regii Scoției erau suficient de puternici pentru a stăpâni chiar și cea mai indomabilă ființă.

Unde poate fi văzut astăzi

Influența acestui simbol este vizibilă în toată Scoția. De la porțile Palatului Holyroodhouse din Edinburgh, reședința oficială regală, până la Castelul Edinburgh, unde străjuiește în fața Muzeului Național de Război și a Capelei St Margaret.

Poate fi admirat la Castelul Stirling, unde domină Great Hall și unde se află celebra tapiserie „Mystic Hunt of the Unicorn”. Se regăsește pe Mercat Cross în orașe istorice precum Dunfermline, Jedburgh, Melrose sau Falkland.

La Universitatea St Andrews, prima universitate a Scoției, fondată în secolul al XV-lea, apare sculptat în piatră. La Catedrala St Giles din Edinburgh, în Capela Thistle, figurează pe scaunul reginei. Chiar și pe mare există o prezență simbolică: figura de prova a navei HM Frigate Unicorn din Dundee, una dintre cele mai vechi nave de război din lume.

Scoția are chiar și o Zi Națională dedicată acestei creaturi, pe 9 aprilie.

Din mit în tehnologie

Interesant este că termenul folosit pentru această creatură a căpătat în economia modernă un alt sens: desemnează companii startup evaluate la peste un miliard de dolari. În 2019, Scoția a fost supranumită „capitala unicornilor” datorită numărului mare de astfel de companii raportat la populație, mai ales în centrele tehnologice din Edinburgh și Glasgow.

O coincidență simbolică perfectă pentru o națiune care îmbină tradiția medievală cu inovația modernă.

Faptul că Scoția și-a ales o ființă mitologică drept animal național este o adevărată declarație de neatârnare. Creatura reprezintă puritate, forță, demnitate și spirit liber. Asemenea ei, scoțienii au fost adesea descriși ca neîmblânziți și hotărâți să rămână necuceriți.

Nu este doar o legendă ci un mesaj identitar, sculptat în piatră, imprimat pe monede și păstrat în memoria colectivă de aproape opt secole.

CITEȘTE ȘI:  În Elveția este ilegal să ai un singur porcușor de Guineea? Țara cantoanelor, unde până și cobaii au dreptul la companie

Adevărul despre mitul care spune că ochii nu cresc niciodată: ce se întâmplă, de fapt, din copilărie până la bătrânețe

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Știri
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Vezi toate știrile
×