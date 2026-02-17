Acasă » Știri » În Elveția este ilegal să ai un singur porcușor de Guineea? Țara cantoanelor, unde până și cobaii au dreptul la companie

În Elveția este ilegal să ai un singur porcușor de Guineea? Țara cantoanelor, unde până și cobaii au dreptul la companie

În Elveția este ilegal să ai un singur porcușor de Guineea? Țara cantoanelor, unde până și cobaii au dreptul la companie
Elveția nu glumește cu porcii de guineea, sursa- colaj CANCAN.RO

Elveția nu este renumită doar pentru ciocolată fină, munți înzăpeziți, ceasuri de lux sau pentru bogăția sa impresionantă. Țara cantoanelor surprinde și prin grija extremă față de animale. Iar printre beneficiarii acestei rigori legislative se numără și porcușorii de Guineea. Da, în Elveția este interzis să ții un singur cobai singur în cușcă. Nu este un mit urban, ci o regulă care ține de protecția bunăstării animalelor.

Ce spune, de fapt, legea elvețiană

Afirmația „It’s illegal to own just one guinea pig in Switzerland” circulă frecvent online. În esență, este adevărată, dar merită nuanțată.

Legislația elvețiană privind protecția animalelor – prin Legea federală pentru protecția animalelor (Tierschutzgesetz) și Ordonanța privind protecția animalelor (Tierschutzverordnung) – stabilește că animalele considerate specii sociale nu pot fi ținute izolate. Porcușorii de Guineea sunt clasificați oficial drept animale sociale, care în natură trăiesc în grupuri.

Prin urmare, ei trebuie ținuți în pereche sau în grup, astfel încât să aibă contact și interacțiune cu cel puțin un exemplar din aceeași specie. Articolul 13 din Ordonanță menționează clar obligația de a asigura condiții adecvate comportamentului natural al speciei.

Ce înseamnă concret „interzis”

Nu există o formulare de tip penal care să spună direct „este ilegal să deții un singur cobai”, însă legea impune proprietarului obligația pozitivă de a asigura condiții conforme naturii sociale a animalului.

În practică, asta înseamnă că nu este permis să ții un porcușor de Guineea complet singur pe termen lung. Izolarea este considerată o formă de abuz fizic și emoțional, deoarece afectează sănătatea psihică și fizică a animalului.

Dacă autoritățile veterinare constată că un animal social este ținut izolat fără justificare, pot impune măsuri corective, amenzi sau, în cazuri grave, confiscarea animalului.

De ce este regula atât de strictă

Porcușorii de Guineea sunt animale profund sociale. În mediul lor natural, trăiesc în grupuri și comunică constant prin sunete, mișcări și interacțiuni fizice. Studiile etologice arată că izolarea poate duce la: stres cronic, scăderea imunității, comportamente repetitive sau depresive, reducerea speranței de viață.

Elveția pune un accent deosebit pe bunăstarea emoțională a animalelor, nu doar pe supraviețuire. Conceptul de protecție merge dincolo de hrană și adăpost – include și nevoile psihologice ale speciei.

Există excepții? Da, dar sunt strict limitate.

Izolarea temporară este permisă în cazul în care: animalul este bolnav și trebuie separat din motive medicale, există probleme de compatibilitate și se caută un alt companion potrivit, situația este tranzitorie, de exemplu după moartea partenerului.

Important este ca izolarea să nu devină permanentă.

„Rent-a-guinea-pig” – soluția elvețiană

Poate cel mai surprinzător aspect este existența serviciilor de tip „rent-a-guinea-pig”. Dacă un cobai rămâne singur, proprietarii pot apela la un astfel de serviciu pentru a-i oferi temporar un companion. Este o soluție practică, dar și o dovadă a seriozității cu care este aplicată legea.

Aceeași logică se aplică și altor specii sociale, precum iepurii domestici, anumite păsări sau alte rozătoare. În plus, legislația elvețiană impune standarde stricte privind dimensiunea cuștilor, accesul la lumină naturală și îmbogățirea mediului.

În Elveția, un porcușor de Guineea este considerată o ființă cu nevoi sociale recunoscute prin lege. Țara care a devenit sinonimă cu precizia și rigoarea demonstrează că aceleași principii se aplică și în domeniul protecției animalelor.

Pe scurt: nu este ilegal să ai un porcușor de Guineea, dar este ilegal să-l lași singur. În Elveția, chiar și cobaii au dreptul la prietenie.

