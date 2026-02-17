Acasă » Știri » Divorțul anului! Jessica Alba îi plătește milioane de dolari lui Cash Warren pentru a pune capăt mariajului

Divorțul anului! Jessica Alba îi plătește milioane de dolari lui Cash Warren pentru a pune capăt mariajului

De: Diana Cernea 17/02/2026 | 07:50
Divorțul anului! Jessica Alba îi plătește milioane de dolari lui Cash Warren pentru a pune capăt mariajului
Jessica Alba, sursa- captură social media Jessica Alba

Jessica Alba și Cash Warren și-au finalizat oficial divorțul, la doi ani după ce au decis să se despartă. Potrivit documentelor depuse în instanță de Warren și obținute de presa americană, cei doi nu își vor plăti pensie alimentară reciprocă, însă împărțirea averii a presupus un acord financiar considerabil.

Fără pensie alimentară, dar cu un cec de 3 milioane de dolari

Potrivit Page Six, Cash Warren va primi 3 milioane de dolari pentru echilibrarea distribuției bunurilor comune. Suma va fi achitată de actriță în două tranșe egale, de câte 1,5 milioane de dolari: una imediat și cealaltă peste un an.

Cei doi s-au căsătorit în 2008, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Fantastic Four” în 2004. Jessica Alba interpreta rolul lui Sue Storm, în timp ce Cash Warren lucra ca asistent de regie. Relația lor a durat 20 de ani, dintre care 16 de căsnicie.

Despărțirea a avut loc în 2024, iar în ianuarie 2025, Jessica Alba a confirmat public divorțul printr-un mesaj postat pe Instagram. „Am fost într-o călătorie de auto-descoperire și transformare ani la rând, atât individual, cât și în parteneriat alături de Cash”, scria ea la acea vreme.

„Vom rămâne pentru totdeauna o familie”

Fosta pereche are împreună trei copii: Honor, în vârstă de 17 ani, Haven, de 14 ani, și Hayes, de 8 ani. În mesajul său, Jessica a subliniat că prioritatea lor rămân copiii și că, în ciuda divorțului, vor continua să fie o familie.

„Mergem mai departe cu iubire, bunătate și respect unul față de celălalt și vom rămâne pentru totdeauna o familie”, declara actrița, cerând discreție în această perioadă.

Surse apropiate cuplului au susținut că separarea nu a fost rezultatul unui scandal major, ci mai degrabă al unei distanțări treptate. De-a lungul anilor, Alba a recunoscut că menținerea „scânteii” într-o relație de lungă durată poate fi dificilă.

Între timp, ambii și-au refăcut viața sentimentală. Jessica Alba are o relație cu actorul Danny Ramirez, în vârstă de 33 de ani, cu care a fost surprinsă pentru prima dată în ipostaze tandre în vara lui 2025. La rândul său, Cash Warren a fost văzut alături de modelul Hana Sun Doerr, în vârstă de 25 de ani.

Întrebat despre noua relație a fostei sale soții, Warren a declarat pentru TMZ că este „fericit pentru ea”, semn că, în ciuda divorțului și a acordului financiar de milioane, relația dintre cei doi a rămas una civilizată.

CITEȘTE ȘI:

Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!

 Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari: „Casa mea seamănă cu o magazie”
Showbiz internațional
Actrița care locuiește în condiții de neimaginat cu cei 5 copii, după ce și-a pierdut milioanele de dolari:…
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”
Showbiz internațional
Sinuciderea lui Jeffrey Epstein, pusă din nou la îndoială de fratele său. „De ce fac această șaradă?”
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×