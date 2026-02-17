Divorțul anului! Jessica Alba îi plătește milioane de dolari lui Cash Warren pentru a pune capăt mariajului

Jessica Alba și Cash Warren și-au finalizat oficial divorțul, la doi ani după ce au decis să se despartă. Potrivit documentelor depuse în instanță de Warren și obținute de presa americană, cei doi nu își vor plăti pensie alimentară reciprocă, însă împărțirea averii a presupus un acord financiar considerabil.

Fără pensie alimentară, dar cu un cec de 3 milioane de dolari

Potrivit Page Six, Cash Warren va primi 3 milioane de dolari pentru echilibrarea distribuției bunurilor comune. Suma va fi achitată de actriță în două tranșe egale, de câte 1,5 milioane de dolari: una imediat și cealaltă peste un an.

Cei doi s-au căsătorit în 2008, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Fantastic Four” în 2004. Jessica Alba interpreta rolul lui Sue Storm, în timp ce Cash Warren lucra ca asistent de regie. Relația lor a durat 20 de ani, dintre care 16 de căsnicie.

Despărțirea a avut loc în 2024, iar în ianuarie 2025, Jessica Alba a confirmat public divorțul printr-un mesaj postat pe Instagram. „Am fost într-o călătorie de auto-descoperire și transformare ani la rând, atât individual, cât și în parteneriat alături de Cash”, scria ea la acea vreme.

„Vom rămâne pentru totdeauna o familie”

Fosta pereche are împreună trei copii: Honor, în vârstă de 17 ani, Haven, de 14 ani, și Hayes, de 8 ani. În mesajul său, Jessica a subliniat că prioritatea lor rămân copiii și că, în ciuda divorțului, vor continua să fie o familie.

„Mergem mai departe cu iubire, bunătate și respect unul față de celălalt și vom rămâne pentru totdeauna o familie”, declara actrița, cerând discreție în această perioadă.

Surse apropiate cuplului au susținut că separarea nu a fost rezultatul unui scandal major, ci mai degrabă al unei distanțări treptate. De-a lungul anilor, Alba a recunoscut că menținerea „scânteii” într-o relație de lungă durată poate fi dificilă.

Între timp, ambii și-au refăcut viața sentimentală. Jessica Alba are o relație cu actorul Danny Ramirez, în vârstă de 33 de ani, cu care a fost surprinsă pentru prima dată în ipostaze tandre în vara lui 2025. La rândul său, Cash Warren a fost văzut alături de modelul Hana Sun Doerr, în vârstă de 25 de ani.

Întrebat despre noua relație a fostei sale soții, Warren a declarat pentru TMZ că este „fericit pentru ea”, semn că, în ciuda divorțului și a acordului financiar de milioane, relația dintre cei doi a rămas una civilizată.

