Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!

Spectacolul lui Bad Bunny din pauza de la Super Bowl a creat o controversă în Statele Unite, după ce starul a decis, în contextul scandalului provocat de intervențiile în forță ale ICE, să transmită un mesaj de solidaritate și de unitate. Artistul a adus un omagiu pentru Puerto Rico, locul în care s-a născut și care este un teritoriu american, iar acest lucru se pare că l-a înfuriat pe președintele Donald Trump.

Spectacolul din pauza Super Bowl a durat 14 minute și a inclus interpretări ale lui Lady Gaga și Ricky Martin, alături de apariții cameo ale unor artiști precum Pedro Pascal, Cardi B, Karol G și Jessica Alba. Era de așteptat ca Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martinez Ocasio, să folosească prestația ca pe o oportunitate de a face o declarație politică împotriva actualei Administrații americane, dar în schimb a folosit-o pentru a promova un mesaj de unitate, scrie BBC. Pe un decor specific latino, câștigătorul premiului Grammy a interpretat un colaj al celor mai mari hituri ale sale, inclusiv Tití Me Preguntó, Monaco și Baile Inolvidable.

Artistul în vârstă de 31 de ani, care a fost cel mai ascultat artist din lume pe Spotify în 2025, a intrat în istorie devenind primul muzician care a cântat în întregime în spaniolă la un spectacol de la Super Bowl, care este în mod normal cel mai urmărit eveniment la televiziunea americană. El a ales să spună în engleză „Dumnezeu să binecuvânteze America”, înainte de a enumera națiunile din America Centrală, de Sud și de Nord în timp ce dansatorii săi le purtau steagurile. Mesajul „Singurul lucru mai puternic decât ura este dragostea” a rulat pe un ecran aflat în fundal, iar la sfârșitul segmentului, Bad Bunny a ținut în mână o minge de fotbal american cu mesajul în engleză „Împreună suntem America”.

Donald Trump, deranjat de spectacolul lui Bad Bunny

Deși mesajul a fot unul de unitate, se pare că spectacolul nu i-a picat deloc bine președintelui american, Donald Trump, care a lansat un atac dur pe rețeaua sa, Truth Social. Acesta a descris momentul lui Bad Bunny ca fiind „unul dintre cele mai proaste din istorie”.

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din istorie! Nu are sens, este un afront la adresa măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din Statele Unite și din întreaga lume. Acest «spectacol» este doar o «palmă» dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi – inclusiv cea mai bună piață de valori din istorie! Nu este nimic inspirațional în această harababură de spectacol de la pauza meciului, dar va primi recenzii excelente din partea mass-media de știri false, pentru că habar n-au ce se întâmplă în lumea reală”, a scris Trump.

Declarațiile vin în contextul în care Bad Bunny a criticat public politicile de imigrare ale lui Trump și și-a exprimat sprijinul pentru Kamala Harris în campania electorală din 2024.

În paralel, grupul conservator Turning Point USA a organizat un concert alternativ, promovat ca „All-American Halftime Show”, cu Kid Rock, eveniment susținut public de mai multe figuri politice apropiate de Trump.

