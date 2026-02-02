Acasă » Știri » Știri externe » Donald Trump, derapaj neașteptat după ce artiștii l-au făcut „praf” la Premiile Grammy 2026: „Eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein”

Donald Trump, derapaj neașteptat după ce artiștii l-au făcut „praf” la Premiile Grammy 2026: „Eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein”

De: Daniel Matei 02/02/2026 | 12:38

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a arătat extrem de deranjat de Gala Premiilor Grammy, mai ales după ce unele dintre vedetele prezente la eveniment au lansat atacuri la adresa lui și a politicilor sale.

Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a lansat un mesaj extrem de dur în care a descris Premiile Grammy ca fiind „un gunoi” și l-a insultat pe prezentatorul galei, Trevor Noah.

„Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic nu te poți uita la ele! CBS e norocoasă că nu mai are aceste mizerii în programul său. Gazda, Trevor Noah, oricine ar fi el, e aproape la fel de prost precum a fost Jimmy Kimmel la Premiile Academiei cu rating scăzut. Noah a spus, ÎN MOD INCORECT despre mine, că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREȘIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici în apropiere, și până la declarația falsă și defăimătoare din această seară, nu am fost niciodată acuzat că am fost acolo, nici măcar de către mass-media false. Noah, un ratat total, ar fi bine să-și pună informațiile la punct și să le clarifice repede. Se pare că îmi voi trimite avocații să-l dea în judecată pe acest biet, patetic, lipsit de talent și prost MC și să-i ceară o grămadă de bani. Întrebați-l pe Micul George Slopadopolus și pe alții cum a funcționat totul. Întrebaț și CBS! Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine”, a transmis Trump.

Donald Trump, ținta ironiilor la Premiile Grammy 2026

După ce Billie Eilish a câștigat premiul Grammy pentru „Cântecul Anului”, una dintre cele mai apreciate glume ale lui Noah a fost legată de scandalul dosarelor Epstein.

„Felicitări, Billie Eilish. Uau! Acesta este genul de Grammy pe care orice artist îl râvnește, aproape la fel de mult cum Trump râvnește Groenlanda. Ceea ce are sens, pentru că, odată cu dispariția insulei lui Epstein, are nevoie de una nouă unde să petreacă timp cu Bill Clinton”, a spus prezentatorul.

Unii artiști nu s-au sfiit să abordeze subiecte politice la Premiile Grammy din 2026. În special pe covorul roșu, vedete precum Billie Eilish, Justin și Hailey Bieber, Finneas și Kehlani au purtat insigne cu textul „ICE Out”.

Eilish și Bad Bunny au fost doi dintre cei mai mari câștigători ai serii care s-au adresat ICE în discursurile lor de acceptare. În timp ce urca pe scenă pentru a accepta premiul Grammy pentru melodia anului, cântăreața piesei „Wildflower” a avut câteva cuvinte de spus.

„Oricât de recunoscătoare mă simt, sincer nu simt că trebuie să spun nimic, dar nimeni nu se află ilegal pe teritorii furate… Este pur și simplu foarte greu să știu ce să spun și ce să fac acum și simt o mare speranță în această încăpere”, a spus ea.

