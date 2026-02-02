Larisa Popa, păgubită de un fost! L-a împrumutat cu bani, dar a rămas cu buza umflată: „Are să-mi dea înapoi câteva mii de euro”

Larisa Popa a devenit cunoscută prin intermediul colaborării cu Pescobar, însă asta e istorie acum. Șatena și Paul Nicolau au mers pe drumuri separate, iar decizia a fost luată în urmă cu doi ani. Invitată la emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Larisa a dat tot din casă. Printre altele, a povestit cum a avut o relație cu un bărbat pe care ea l-a întreținut, ba mai mult decât atât, l-a împrumutat cu o sumă frumușică de bani, pe care nici până în ziua de astăzi nu i-a primit înapoi.

Pe Larisa Popa a cunoscut-o tot internetul prin videoclipurile devenite virale alături de Pescobar. După ce colaborarea a ajuns la final, ea a participat la Survivor, apoi s-a relansat în HoReCa, pe o altă nișă. Însă puțini sunt cei care știu detalii din viața privată a Larisei. CANCAN.RO a aflat tot, iar emisiunea integrală o puteți urmări AICI.

Larisa Popa: „Are să-mi dea înapoi câteva mii de euro”

Larisa Popa: Am făcut greșeli în viață, eu am susținut bărbați.

CANCAN.RO: Ai plătit cina, ai plătit ieșirea în oraș?

Larisa Popa: Nu doar asta. Am de primit bani de la un fost. Mulți, dar ăsta e un alt subiect. Dacă eu ca om te ajut, într-o perioadă, eu nu m-am gândit că nu o să mai primesc suma respectivă înapoi.

CANCAN.RO: Te mai aștepți să o primești, sau ai pus-o la “pierdute”?

Larisa Popa: Am pus-o la “pierdute”. Poate doar printr-o minune aș mai primi eu banii ăia înapoi.

CANCAN.RO: Înseamnă că era o sumă mare.

Larisa Popa: Câteva mii de euro.

CANCAN.RO: Și în viitoarele tale relații, contează ca bărbatul să fie mai potent finaciar?

Larisa Popa: Știi de ce contează? Nu neapărat mai potent decât mine, că nu sunt milionară. Știi de ce contează ca un bărbat să fie ok într-o relație? Să fie ok el, profesional, financiar, emoțional, bărbații se maturizează emoțional foarte greu și am încercat eu să fiu dădaca lor. Automat dacă un bărbat nu e ok cu el profesional, dacă ar fi mai jos, s-ar simți inferior mie. Chiar am avut persoane în trecut care mi-au spus că mă plac, dar au văzut că am un standard și nu pot ajunge la standardul meu, și-au asumat.

CANCAN.RO: Pentru că vedea că ești peste el.

Larisa Popa: Da, nu s-ar fi simțit bărbat lângă mine. Asta acum mai mulți ani, un băiat care mă plăcea de mult timp. Cel cu banii e un fost de acum câțiva ani. Au trecut câțiva ani și nu am mai văzut banii respectivi.

CANCAN.RO: I-ai mai cerut, între timp?

Larisa Popa: De cerut, i-am cerut. Dacă eu am muncit și te-am ajutat și te-am susținut. Eu te ajut pe tine, și dacă mi-ai fi doar prieten, nu ai cum, omenește, să nu returnezi ceva. Eu nu am avut nicio datorie în viața mea, nu am cerut de la nimeni, așa am fost educată. Nu ai cum să te bucuri de ceva de la un om. Eu mereu m-am subestimat, nu m-am apreciat la adevărata mea valoare. Prietenii mei văd adevărata mea valoare, eu m-am văzut mult prea mică și e greșit. Pentru că ce-i dăm Universului, aia ne dă înapoi. Eu niciodată nu am fost mulțumită și caut mai mult. Simt că nu e suficient, dar nu e vorba despre mine, apoi mă vindec. Dar da, dacă un om nu e bine financiar, nu are cum să fie bine lângă tine.

