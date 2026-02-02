Acasă » Știri » Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții. Ce se va întâmpla cu prețul energiei

De: Alina Drăgan 02/02/2026 | 14:13
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții! Compania a publicat oferta pentru populație pentru lunile februarie și martie, iar veștile sunt bune. Ce se va întâmpla cu prețul energiei, potrivit anunțului făcut de Hidroelectrica?

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, a anunțat oferta de preț valabilă în următoarele luni. Compania menține oferta standard și în lunile februarie și martie.

Concret, Hidroelectrica a anunțat că pentru lunile februarie și martie prețul energiei active rămâne același, respectiv 0,45 lei/kWh. Așadar, cine vrea să treacă la acest furnizor luna aceasta și luna viitoare o poate face la același preț ca și până acum.

Potrivit Hidroelectrica, la prețul energiei electrice active se vor adăuga tarifele reglementate care sunt fixate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum și taxele/impozitele/contribuțiile/accizele stabilite prin reglementările legale în vigoare și pot suferi modificări atât până la încheierea contractului, cât și pe perioada derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative.

Cu tot cu tarifele de rețea și taxe, prețul de facturare este cuprins între 1,11 lei/kWh (preț pentru locurile de consum situate în zona de distribuție a Rețele Electrice), și 1,19 lei/kWh, preț valabil în zona Delgaz Grid, respectiv județele (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui).

Hidroelectrica, peste 1 milion de clienți casnici și non-casnici

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.

În luna noiembrie a anului trecut, Hidroelectrica a depășit pragul de 1 milion de clienți casnici și non-casnici pe piața de furnizare către consumatorul final.

„Depășirea pragului de un milion de clienți reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica și în valorile pe care le promovăm: corectitudine, stabilitate, transparență și energie curată. Vom continua cu perseverență investițiile în digitalizare, servicii moderne și surse regenerabile de producție, pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale clienților noștri”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

