Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă

Fostul campion mondial la gimnastică aerobică, Ferdinand Răileanu, a murit în dimineața zilei de 2 februarie, la doar 35 de ani. Sportivul ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc aflat în Constanța, potrivit informațiilor preliminare ale anchetatorilor.

Moartea sa a provocat un val de reacții în lumea sportului românesc, unde Răileanu era cunoscut pentru performanțele sale remarcabile.

Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța

Incidentul tragic a avut loc marți dimineață, în stațiunea Mamaia. Echipajele de intervenție au fost alertate după ce un trecător a observat trupul unui bărbat pe acoperișul scării unui bloc aflat în construcție.

La sosirea pompierilor și a polițiștilor, s-a stabilit că persoana decedată era Ferdinand Răileanu, multiplu campion național și internațional la gimnastică aerobică.

„Astăzi, în jurul orei 8.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către un trecător, cu privire la faptul că, pe o stradă din Mamaia Nord, ar fi observat o persoană decedată, întinsă la sol. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 35 de ani. Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul victimei. Din primele cercetări a reieșit faptul că, în cursul nopții trecute, bărbatul s-ar fi precipitat în gol de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcții, din Mamaia Nord. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, relatează reprezentanții IPJ Constanța.

Polițiștii au deschis o anchetă

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă este vorba despre un accident sau despre un gest intenționat. Până la finalizarea investigațiilor, toate ipotezele rămân deschise, iar cercetările continuă sub coordonarea polițiștilor din Năvodari.

Vestea dispariției lui Ferdinand Răileanu a fost confirmată și de Clubul Sportiv Farul Constanța, unde acesta a activat de-a lungul carierei sale. Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe familiei sportivului.

„Clubul Sportiv Farul Constanța, secția de gimnastică aerobică și cei care l-au cunoscut în activitatea sportivă sunt alături de fam. Răileanu, prin decesul a celui ce a fost Răileanu Ferdinand, fost sportiv al clubului nostru, secția gimnastică aerobică, campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori. Sincere condoleanțe!”, au transmis aceștia, pe Facebook.

