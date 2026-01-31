Acasă » Altceva Podcast » Cea mai grea intervenție din viața unui pompier din Brașov. Chemat la accidentul unde fiica lui s-a stins

De: Irina Vlad 31/01/2026 | 16:13
Pompierul a fost chemat să intervină la un accident rutier în localitatea Poiana Mărului, județul Brașov, fără să știe că acea misiune urma să îi transforme radical viața. Dincolo de uniformă și proceduri, s-a aflat un tată care își pierdea fiica de doar 14 ani.

Un tragic accident rutier a avut loc în localitatea Poiana Mărului din județul Brașov. Șoferul unui autoturism plin cu adolescenți a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în afara șoselei. Potrivit informațiilor, drumul era acoperit cu un strat de gheață invizibilă, iar într-o curbă autorurismul a derapat și s-a răsturnat într-o râpă.

Pompierul din Brașov nu a putut face nimic pentru fiica lui

În mașină se afla șoferul de 38 de ani (unchiul copiilor), 4 minori și o adolescentă de 14 ani. Cea din urmă se afla pe locul pasagerului de lângă șofer. Ceilalți patru pasageri au suferit răni minore și se află în afara oricărui pericol.

Din păcate, copila de 14 ani a suferit răni grave, iar personalul medical sosit la fața locului a declarat decesul. Ironia sorții a făcut ca unul dintre pompierii chemați pentru descarcerarea victimelor să fie chiar tatăl fetei de 14 ani. Dincolo de procedurile de salvare a victimelor, pompierul a privit fără putință cum propriul copil cum îi moare în brate.

Mașina în care se aflau cei 5 minori a deparat și s-a răsturna într-o râpă/ sursă foto: ISU Brașov

În cadrul unei postări pe social media, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis un mesaj de condoleanţe, subliniind tragedia prin care trece colegul lor.

„Sunt misiuni care salvează vieți și sunt misiuni care îți schimbă viața pentru totdeauna. Există intervenții pentru care nu suntem niciodată pregătiți.

Acelea în care răspundem apelului datoriei fără să știm că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viața noastră. Așa a fost și acum. La locul accidentului, dincolo de uniformă și proceduri, s-a aflat un tată care își pierdea fiica de doar 14 ani.

Este o suferință care depășește cuvintele și orice formă de înțelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp. Toți cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru și de familia sa. Transmitem sincere condoleanțe, întreaga noastră solidaritate și susținerea pentru depășirea acestui moment extrem de greu.”, se arată în comunicatul DSU.

