Lovitură majoră în Iran! Ali Larijani ar fi fost ucis într-un atac aerian israelian

Situația din Orientul Mijlociu s-a tensionat și mai mult după informațiile apărute marți dimineață potrivit cărora un important oficial iranian ar fi fost ucis într-un atac aerian desfășurat pe teritoriul Iranului. Potrivit autorităților israeliene, operațiunea a vizat o serie de lideri considerați implicați în coordonarea activităților militare și a infrastructurii de securitate ale regimului iranian.

În centrul acestor informații se află Ali Larijani, o figură influentă a sistemului politic iranian, care în ultimii ani a revenit în poziții cheie în structurile de securitate ale statului. Conform relatărilor din presa israeliană, el s-ar fi aflat printre principalele ținte ale unui raid aerian desfășurat în timpul nopții. Sursele oficiale din Israel susțin că atacul a avut loc în cadrul unei operațiuni mai ample îndreptate împotriva unor centre de comandă și a unor lideri considerați esențiali pentru strategia militară și ideologică a Iranului.

Ali Larijani a murit!

Autoritățile israeliene au transmis că operațiunea a fost planificată în urma unor evaluări militare și de informații, care au indicat prezența unor oficiali de rang înalt în locațiile lovite de aviația militară. Potrivit acestor informații, atacul ar fi avut ca obiectiv reducerea capacității Iranului de a coordona activități considerate ostile față de Israel și aliații săi din regiune.

„Șeful guvernului iranian și cu mine felicităm Forțele Aeriene pentru că au acționat cu hotărâre și au lovit capul șarpelui în Iran — și mulțumesc șefului Statului Major și întregii Armate a Apărării Israeliene (IDF) pentru operațiunea încununată de succes. Președintele Trump al Statelor Unite a vorbit despre aceasta aseară într-un discurs important. Când acționezi cu forță, viziune și curaj — obții realizări pe care nimeni nu le credea posibile. Operațiunea a fost desfășurată în urma unei recomandări adresate de șeful Statului Major al IDF prim-ministrului și mie, după o evaluare a situației, cu scopul de a lovi brațul ideologic și operațional central al Iranului — care a condus teroarea împotriva Statului Israel timp de mulți ani. IDF va continua să acționeze cu intensitate împotriva țintelor regimului și a infrastructurilor teroriste din orice loc. Aceasta este o realizare semnificativă pentru securitatea Israelului și transmite un mesaj clar dușmanilor noștri: oricine acționează împotriva noastră va plăti prețul. Vom continua să acționăm cu determinare până când toate obiectivele vor fi atinse”, a spus Israel Katz.

În cadrul aceleiași serii de atacuri ar fi fost ucis și Gholamreza Soleimani, comandant al forțelor paramilitare Basij. Aceste unități sunt parte a structurii militare iraniene și funcționează sub umbrela Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), fiind implicate atât în activități de securitate internă, cât și în sprijinul unor operațiuni externe.

Deocamdată, autoritățile de la Tehran nu au confirmat oficial moartea lui Larijani și nu au oferit detalii despre presupusul atac. În absența unei reacții oficiale, presa de stat iraniană a difuzat o notă atribuită lui Larijani, ceea ce a alimentat incertitudinile privind situația sa reală. Documentul a circulat rapid pe rețelele sociale și a fost interpretat de unii observatori drept un semn că oficialul ar putea fi încă în viață, însă autenticitatea și momentul redactării mesajului nu au fost clarificate.

Cine era Ali Larijani

Ali Larijani era considerat una dintre personalitățile influente ale establishmentului iranian. De-a lungul carierei sale politice a ocupat mai multe funcții importante, inclusiv cea de președinte al parlamentului iranian timp de trei mandate consecutive. De asemenea, a fost implicat în procesul de negociere al programului nuclear al Iranului și a avut roluri strategice în instituțiile de securitate ale statului.

Născut în 1958 în orașul Najaf, Larijani provenea dintr-o familie cu puternice conexiuni religioase și politice. Tatăl său a fost un cunoscut teolog, iar familia Larijani este considerată una dintre cele mai influente din Republica Islamică. În anii de după revoluția iraniană din 1979, el s-a implicat activ în structurile noului stat, ocupând treptat funcții tot mai importante în guvern și în instituțiile politice.

Pe lângă activitatea politică, Larijani a avut și o pregătire academică solidă. A studiat matematică și informatică, iar ulterior și-a finalizat doctoratul în filosofie occidentală, concentrându-se asupra lucrărilor filosofului german Immanuel Kant. Această combinație de educație tehnică și filozofică l-a diferențiat de mulți dintre contemporanii săi din politica iraniană.

Istoria se repetă? În 1998, România a deschis cerul pentru NATO în războiul din Serbia

Donald Trump, supărat pentru că președintele Israelului nu l-a grațiat pe Netanyahu. „E slab și patetic. Bibi nu are timp de prostii”