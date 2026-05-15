Ultimele ore din viața polițistului găsit mort în autospecială. Ce au descoperit anchetatorii

De: Paul Hangerli 15/05/2026 | 23:30
Caz dramatic în pădurea Gârboavele
Un polițist din cadrul IPJ Galați a fost găsit decedat în autospeciala de serviciu, în zona Pădurii Gârboavele. Ofițerul prezenta o plagă împușcată la nivelul capului, iar anchetatorii iau în calcul varianta unei sinucideri. Înainte de tragedie, acesta ar fi trimis mesaje emoționante mamei și soției sale.

Tragedia s-a petrecut în județul Galați, unde un polițist în vârstă de 40 de ani, angajat în cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Supravegheri Judiciare, a fost găsit fără viață în mașina de serviciu.

Ofițerul a plecat în misiune și nu s-a mai întors

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, comisarul Graur Valentin a părăsit sediul IPJ Galați în seara zilei de 14 mai 2026, în jurul orei 19:40, având asupra sa armamentul din dotare și autospeciala de serviciu. Acesta le-ar fi spus colegilor că merge să efectueze verificări în cazul unui arestat la domiciliu. Polițistul nu s-a mai întors însă la unitate.

A doua zi dimineață, după ce ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu a mai putut fi contactat, conducerea Serviciului de Investigații Criminale a alertat șefii IPJ Galați.

Au fost demarate imediat căutări la domiciliul acestuia și în alte locuri unde ar fi putut merge.

Pentru localizarea autospecialei, procurorii au emis un mandat de supraveghere tehnică, iar în urma verificărilor extinse mașina a fost găsită în zona Pădurii Gârboavele.

Ușile autospecialei erau blocate din interior.

În interior, polițiștii l-au descoperit pe ofițer fără semne vitale, prezentând o plagă împușcată la nivelul capului.

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a transmis primele informații oficiale despre tragedie. Aceștia au transmis:

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 11:31, un polițist, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Galați, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, a fost găsit de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în zona Pădurii Gârboavele, prezentând o plagă împușcată la nivelul capului, provocată cu arma din dotare”

La fața locului au intervenit echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Galați, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Autoritățile au mai precizat:

„Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”

Mesaje emoționante trimise înainte de tragedie

Surse apropiate anchetei susțin că în dimineața zilei de 15 mai, în jurul orei 08:00, polițistul ar fi trimis mesaje cu conținut afectiv mamei și soției sale, fără a face însă referire directă la intenția de a-și pune capăt zilelor.

Tot în acea dimineață, ofițerul ar fi trebuit să își ia copiii pentru a-i duce la școală.

Potrivit informațiilor apărute până acum, acesta nu mai locuia împreună cu familia, fiind despărțit în fapt de parteneră.

Din primele verificări a reieșit că polițistul ar fi avut probleme în relația de concubinaj. Surse judiciare susțin că între cei doi parteneri ar fi existat conflicte și agresiuni reciproce în cursul anului 2026, fiind deschis inclusiv un dosar penal pentru violență în familie.

Polițistul era angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din anul 2008 și susținuse ultima evaluare psihologică în urmă cu doi ani.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

