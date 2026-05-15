Medicul milionar din Capitală, acuzat de tentativă de omor asupra fostei soții. Război total după divorțul de „lux”

Schwartz Dorian Sam, CEO al unui lanț de clinici private din București, a ajuns în centrul unui scandal post-divorț care a explodat în instanță, după ce a încercat să scape de una dintre cele mai costisitoare clauze din convenția semnată cu fosta sa soție. Nu vorbim despre un divorț discret și „civilizat”, ci despre un dosar încărcat de acuzații, tensiuni și un război juridic în toată regula, în care miza principală o reprezintă banii, dar și copiii.

Înainte de a divorța de soția sa, Scwartz Dorian Sam și-a făcut ”încălzirea” prin instanțe într-un alt dosar cu acuzații de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat de procurori ca fiind peste două milioane de euro.

În aceeași perioadă viața lui personală a fost grav zdruncinată, iar Scawartz a ajuns să divorțeze.

Cei doi soți au semnat o convenție la notar în octombrie 2023, un document care arata ca un adevărat pachet financiar pentru întreținerea celor două fiice minore. Acesta își asuma o pensie de întreținere lunară de ordinul zecilor de mii de lei, plus o serie de cheltuieli suplimentare de lux am putea spune: vacanțe de până la 18.000 de euro pe an, mașină de 70.000 de euro, cheltuieli medicale, educaționale și chiar un depozit bancar de aproape 100.000 de euro pentru viitorul copiilor.

”În acest sens, s-au inserat la pct. 4 din convenție: depozitul bancar de 100.000 euro, plătibil în 10 ani, mașină nouă de 70.000 euro de achitat în rate (pârâta are Porsche, achitat tot de reclamant), vacanțe în limita a 18.000 de euro pe an, diverse cadouri către persoane neprecizate, fizioterapie de 3.800 lei pe lună (pentru care are propriile fonduri din chirie), și altele. Toate acestea s-au făcut în condițiile în care, la aceeași dată, s-a semnat o convenție de partaj prin care pârâta s-a ales cu o vilă de lux, închiriată cu 3.500 de euro, deci și cu aceste venituri și, în plus, i s-a mai cedat și jumătate din parterul unui imobil, cealaltă jumătate fiind donată tot de către reclamant în anul 2018. Cu toate acestea, pârâtă nu și-a asumat nicio obligație pentru creșterea și educarea minorelor”, a explicat milionarul, prin avocatul său.

Luptă în instanță după un divorț ”de lux”

Și dacă s-au înțeles asupra acestor bunuri, vă întrebați probabil de ce au ajuns în instanță. Pentru că doctorul milionar s-a răzgândit!

Mai exact, a cerut anularea clauzei privind contribuțiile financiare. În cererea sa, CEO-ul susține că nu ar fi semnat liber și că s-ar fi aflat sub presiune psihologică, invocând inclusiv tensiuni legate de relația cu fosta soție și de conflictele apărute în familie.

În schimb, fosta soție respinge categoric scenariul. Ea susține că nu a fost vorba de nicio constrângere, ci de o înțelegere construită în timp, prin discuții și negocieri, cu scopul de a menține un nivel de trai ridicat pentru copii după separare. Ba mai mult, instanța a consemnat, potrivit probelor de la dosar, că milionarul ar fi avut un comportament violent asupra fostei soții.

”În ceea ce privește mesajele invocate de reclamant (Schwartz Dorian Sam), din conversațiile purtate între părți și depuse, rezultă că pârâta (fosta soție) îl acuză că a încercat să o omoare, reproșându-i comportamentul violent din trecut, însă nu formulează nicio amenințare și nu condiționează semnarea vreunui act de plata unei pensii de întreținere sau de orice altă prestație”.

Șantajul emoțional invocat de milionar scoate la iveală însă acuzații mult mai grave, despre un presupus incident care ar fi ajuns, aparent, pe masa procurorilor.

”În ceea ce privește vicierea consimțământului prin violență, arată că reclamantul a fost practic amenințat din cauza incidentului din 29.04.2023, pe fondul căruia s-a făcut plângere în care s-a susținut în permanență de către pârâtă că e pentru tentativă de omor. Astfel, aceasta l-a amenințat pe reclamant că dacă nu încheie actele așa cum dorește ea, va avea loc un proces de divorț și îl va acuza de omor, separându-l de minore. Mai mult, minorelor li s-a prezentat această poveste non-stop. Drept dovadă, plângerea a fost retrasă după semnarea actelor”, susține Sam Schwartz.

Instanța a mai reținut că cele două minore au asistat la un conflict fizic între părinți, care le-a afectat modul în care au perceput situația.

”Aceeași concluzie se desprinde și din înregistrările conversațiilor dintre minore și tatăl lor, depuse la dosar. Din acestea rezultă că fetele au asistat la conflictul fizic dintre părinți, formându-și convingerea că tatăl a vrut „să o omoare” pe mama lor atunci când a împins-o pe scări; reclamantul le-a explicat ulterior că „a vrut doar să o dea afară din casă pentru că țipa”, nu să o omoare”, se arată în datele de la dosar.

Tribunalul a dat însă o cu totul altă interpretare situației. Judecătorii au respins acțiunea lui Sam Schwartz de a-i fi redusă contribuția și au considerat că nu există nicio dovadă reală de violență sau presiune care să fi viciat consimțământul la momentul semnării convenției.

Mai mult, instanța a subliniat că legea obligă ambii părinți să contribuie la întreținerea copiilor, iar faptul că unul dintre ei are venituri mai mari justifică tocmai o contribuție financiară mai consistentă.

