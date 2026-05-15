Showbiz internațional » Soția unui actor din „The Devil Wears Prada 2" atacă producătorii: „Montajul a fost brutal"

De: Daniel Matei 15/05/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia
Controversele din jurul filmului „The Devil Wears Prada 2” continuă să apară, iar de această dată criticile vin chiar din interiorul distribuției. Harriet Dyer, soția actorului Patrick Brammall, i-a atacat public pe producătorii peliculei după reacțiile negative primite de personajul interpretat de acesta.

Patrick Brammall joacă rolul lui Peter, noul interes amoros al personajului Andy Sachs, interpretat de Anne Hathaway. Însă personajul nu a fost deloc bine primit de fani, mulți considerând că relația dintre cei doi nu aduce nimic important poveștii și că Peter este „inutil” în film, potrivit Page Six.

Totul a pornit după ce revista Cosmopolitan a publicat pe Instagram un mesaj ironic despre personaj, spunând că o continuare aproape perfectă a fost „stricată de un bărbat inutil”. Harriet Dyer nu a rămas indiferentă și a răspuns imediat în comentarii.

„Postare răutăcioasă. Au tăiat multe scene. Montajul a fost brutal”, a scris actrița, sugerând că personajul soțului ei avea inițial mai multă profunzime.

 

Nu e singura critică adusă filmului

Dyer a mai explicat că inclusiv imaginile folosite în articolul Cosmopolitan, fotografii cu Patrick Brammall și Anne Hathaway afișându-se afectuoși pe străzile din New York, proveneau dintr-o scenă eliminată complet din varianta finală a filmului.

Mai mulți critici au remarcat că problema nu ar fi interpretarea actorului, ci felul în care personajul a fost scris și editat. Unii fani susțin chiar că Andy Sachs ar fi trebuit să rămână singură în sequel, pentru ca accentul să fie pus exclusiv pe cariera ei și pe conflictul din lumea modei.

Inclusiv Adrian Grenier, actorul care l-a interpretat pe Nate în primul film, a declarat recent că este dezamăgit că nu a fost chemat pentru continuare. Mulți fani încă îl consideră unul dintre cele mai antipatice personaje masculine din franciză.

Între timp, filmul continuă să domine box office-ul internațional. Producția le readuce pe ecran pe Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, iar succesul părții a doua a filmului a reaprins discuțiile despre personajele controversate din universul „The Devil Wears Prada”.

