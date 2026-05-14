Acasă » Știri » Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână

Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână

De: Daniel Matei 15/05/2026 | 00:50
Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Netflix a bifat un nou succes major cu animația „Swapped”, care a stabilit un record pentru cea mai mare audiență într-o perioadă de șapte zile pentru un film animat pe platformă.

Filmul a înregistrat aproximativ 38,7 milioane de vizualizări în prima săptămână completă (4–10 mai 2026), depășind astfel performanțele altor titluri animate populare de pe platformă, scrie ScreenRant.

Lansat pe 1 mai 2026, „Swapped” a reușit să urce rapid în topurile Netflix, ajungând pe primul loc în clasamentul filmelor în limba engleză la nivel global. Succesul este cu atât mai notabil cu cât producția a depășit inclusiv alte animații recente de succes de pe platformă, precum „The Sea Beast” sau „Leo”, dar și alte titluri cu performanțe solide în streaming.

„Swapped”, record pe Netflix

„Swapped” este o animație fantasy de aventură produsă de Skydance Animation și regizată de Nathan Greno. Povestea urmărește două creaturi rivale care ajung să își schimbe corpurile în mod accidental și sunt nevoite să colaboreze pentru a reveni la normal, într-o aventură plină de umor și situații neprevăzute.

Criticile pentru film au fost împărțite, însă publicul a reacționat pozitiv, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a audienței în primele zile de la lansare. Netflix mizează frecvent pe astfel de producții animate cu potențial global, iar „Swapped” pare să confirme încă o dată strategia platformei de a genera hituri de streaming cu acces rapid la publicul larg.

Noul succes animat al Netflix vine după uriașul succes al filmului „KPop Demon Hunters”, lansat anul trecut, o producție care a avut un început relativ modest înainte de a deveni cel mai vizionat film din istoria platformei Netflix.

Filmul, care a fost primit cu recenzii unanim pozitive, a câștigat premiile Oscar pentru Cel mai bun lungmetraj de animație și Cel mai bun cântec original.

Regizat de Nathan Greno, filmul îl are în rol principal pe Michael B. Jordan, care îi dă voce lui Ollie, o mică creatură de pădure care își schimbă corpul cu Ivy (Juno Temple), o pasăre impunătoare, fiind forțați să descopere de ce cele două specii ale lor au fost de mult timp în conflict.

CITEȘTE ȘI:

Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în centrul Romei

Cele mai bune 7 producții care merită văzute pe Netflix în luna mai

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Showbiz internațional
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Debut spectaculos la box office: Filmul despre viața lui Michael Jackson a avut încasări de aproape 100 de milioane de dolari
Showbiz internațional
Debut spectaculos la box office: Filmul despre viața lui Michael Jackson a avut încasări de aproape 100 de…
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz
Gandul.ro
Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu...
ULTIMA ORĂ
Horoscopul sănătății 15 mai 2026. Zodiile care trebuie să facă, de astăzi, schimbări majore în ...
Horoscopul sănătății 15 mai 2026. Zodiile care trebuie să facă, de astăzi, schimbări majore în alimentație și în rutină
A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA
A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA
Horoscopul dragostei 15 mai 2026. Zodia care trebuie să-i ofere partenerului un cadou pentru a-i arăta ...
Horoscopul dragostei 15 mai 2026. Zodia care trebuie să-i ofere partenerului un cadou pentru a-i arăta cât de puternice sunt sentimentele sale
Horoscop 15 mai 2026. Planetele agită nativii azi! Zodiile care trebuie să renunțe la persoanele toxice ...
Horoscop 15 mai 2026. Planetele agită nativii azi! Zodiile care trebuie să renunțe la persoanele toxice din jurul lor
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Thailanda, noi măsuri drastice pentru turiști. Perioada de viză va fi redusă
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Cablul s-a rupt în timpul lucrărilor. Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Huși
Vezi toate știrile