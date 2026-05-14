Animația care a stabilit un nou record pe Netflix. A avut aproape 40 de milioane de vizionări într-o singură săptămână

Netflix a bifat un nou succes major cu animația „Swapped”, care a stabilit un record pentru cea mai mare audiență într-o perioadă de șapte zile pentru un film animat pe platformă.

Filmul a înregistrat aproximativ 38,7 milioane de vizualizări în prima săptămână completă (4–10 mai 2026), depășind astfel performanțele altor titluri animate populare de pe platformă, scrie ScreenRant.

Lansat pe 1 mai 2026, „Swapped” a reușit să urce rapid în topurile Netflix, ajungând pe primul loc în clasamentul filmelor în limba engleză la nivel global. Succesul este cu atât mai notabil cu cât producția a depășit inclusiv alte animații recente de succes de pe platformă, precum „The Sea Beast” sau „Leo”, dar și alte titluri cu performanțe solide în streaming.

„Swapped”, record pe Netflix

„Swapped” este o animație fantasy de aventură produsă de Skydance Animation și regizată de Nathan Greno. Povestea urmărește două creaturi rivale care ajung să își schimbe corpurile în mod accidental și sunt nevoite să colaboreze pentru a reveni la normal, într-o aventură plină de umor și situații neprevăzute.

Criticile pentru film au fost împărțite, însă publicul a reacționat pozitiv, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a audienței în primele zile de la lansare. Netflix mizează frecvent pe astfel de producții animate cu potențial global, iar „Swapped” pare să confirme încă o dată strategia platformei de a genera hituri de streaming cu acces rapid la publicul larg.

Noul succes animat al Netflix vine după uriașul succes al filmului „KPop Demon Hunters”, lansat anul trecut, o producție care a avut un început relativ modest înainte de a deveni cel mai vizionat film din istoria platformei Netflix.

Filmul, care a fost primit cu recenzii unanim pozitive, a câștigat premiile Oscar pentru Cel mai bun lungmetraj de animație și Cel mai bun cântec original.

Regizat de Nathan Greno, filmul îl are în rol principal pe Michael B. Jordan, care îi dă voce lui Ollie, o mică creatură de pădure care își schimbă corpul cu Ivy (Juno Temple), o pasăre impunătoare, fiind forțați să descopere de ce cele două specii ale lor au fost de mult timp în conflict.

CITEȘTE ȘI:

Cadou spectaculos pentru Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones i-a cumpărat un apartament de lux în centrul Romei

Cele mai bune 7 producții care merită văzute pe Netflix în luna mai