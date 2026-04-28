Cele mai bune 7 producții care merită văzute pe Netflix în luna mai

Pe măsură ce primăvara se transformă în vară, iar serile devin mai lungi și mai relaxate, oamenii au din nou chef de „Netflix and chill”, motiv pentru care platforma vine cu o serie de producții numai bune pentru această perioadă a anului.

GQ propune o listă de șapte producții „care chiar merită timpul tău” în luna mai, un mix de documentare sportive, drame, comedii și science-fiction cu accente întunecate, toate calibrate pentru binge-watching inteligent.

Unul dintre punctele forte ale lunii este noul serial de spionaj britanic „Legends”, semnat de creatorul Neil Forsyth. Povestea urmărește angajați obișnuiți din serviciile vamale care ajung infiltrați în rețele de trafic de droguri în anii ’90. Conceptul mizează pe realism, improvizație și pe ideea că eroii nu sunt întotdeauna agenți super-antrenați, ci oameni obișnuiți puși în situații imposibile.

Fotbal, mituri și nostalgie: seria „Untold UK”

Netflix continuă să exploreze universul sportului cu o serie de documentare dedicate unor momente legendare din fotbalul britanic.

Povestea lui Jamie Vardy și ascensiunea improbabilă a lui Leicester City, dar și „Miracolul de la Istanbul”, finala Champions League din 2005 în care Liverpool a revenit spectaculos de la 0–3.

Ambele producții mizează pe imagini de arhivă și interviuri directe cu jucătorii, oferind o doză de nostalgie pentru fanii fotbalului clasic.

„The Boroughs”: SF horror de la creatorii „Stranger Things”

Unul dintre cele mai așteptate titluri ale lunii este „The Boroughs”, produs de frații Duffer. Acțiunea are loc într-o comunitate izolată din New Mexico, unde un grup de pensionari descoperă fenomene inexplicabile cu tentă extraterestră. Serialul combină estetica SF cu horror-ul psihologic, într-un decor neobișnuit: liniștea aparentă a unei așezări de bătrâni.

„Ladies First” aduce o premisă satirică: un bărbat misogin interpretat de Sacha Baron Cohen ajunge într-o lume unde rolurile sociale de gen sunt complet inversate. Filmul mizează pe umor absurd și pe reinterpretarea stereotipurilor, cu o distribuție solidă care include nume precum Rosamund Pike.

„The Four Seasons” revine cu sezonul 2

Serialul de tip „dramedy” cu Tina Fey și Steve Carell continuă explorarea vieților unor cupluri de vârstă mijlocie, între vacanțe, prietenii tensionate și crize existențiale discrete. Sezonul doi vine rapid după primul, semn că Netflix mizează pe ritm și fidelizarea publicului.

CITEȘTE ȘI:

