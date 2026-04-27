Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale

De: Daniel Matei 28/04/2026 | 00:50
Un nou thriller de acțiune cucerește platforma Netflix și atrage atenția cinefililor din întreaga lume. Filmul „Apex”, cu Charlize Theron și Taron Egerton în rolurile principale, propune o poveste intensă de supraviețuire, desfășurată într-un decor sălbatic și ostil.

Potrivit informațiilor publicate de platforma oficială Tudum, filmul urmărește o femeie care devine ținta unui vânător periculos, într-un joc tensionat de tip „șoarecele și pisica”. Acțiunea are loc în sălbăticia Australiei, unde personajul interpretat de Charlize Theron este forțat să își folosească toate resursele pentru a rămâne în viață.

„Este vorba despre o femeie care se trezește în pădure alături de un criminal în serie și trebuie să câștige. Este un film de acțiune-aventură, un thriller psihologic. În esență, este o poveste despre supraviețuire, nu doar fizică, ci și emoțională, și despre a descoperi din ce ești făcut”, a declarat Charlize Theron pentru Netflix.

„Apex”, un thriller psihologic intens

„Apex” se înscrie în tendința tot mai populară a filmelor de supraviețuire, dar aduce un plus prin dinamica dintre personaje și prin ritmul alert al acțiunii. Relația dintre vânător și pradă este construită treptat, iar tensiunea crește pe măsură ce povestea avansează.

„Nu aș putea fi mai entuziasmat. Să lucrez în peisajele dure, dar spectaculoase ale Australiei, alături de trei dintre cei mai talentați și dedicați actori din lume, Charlize Theron, Taron Egerton și Eric Bana, este o adevărată bucurie, chiar dacă îi supun la încercări dure în această poveste unică de supraviețuire”, a declarat regizorul Baltasar Kormákur în februarie anul trecut, la începutul filmărilor.

Actrița americană originară din Africa de Sud și-a realizat cascadoriile, în cea mai mare parte, fără dublură și a învățat tainele ascensiunii pe munte de la Beth Rodden, o renumită alpinistă americană.

A făcut zilnic escaladă, dar și sesiuni de caiac în Australia. După filmări a declarat că a ajuns să se îndrăgostească de alpinism și va continua să îl practice. Prezentă la lansarea filmului, la New York, Theron și-a descris personajul, Sasha, ca fiind o „luptătoare” și „o adevărată supraviețuitoare”.

