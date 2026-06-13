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Netflix pregătește un nou serial SF de la creatorii unui fenomen global. Primele detalii despre producție

De: Daniel Matei 13/06/2026 | 08:40
Netflix pregătește un nou serial SF de la creatorii unui fenomen global. Primele detalii despre producție
Sursa foto: Shutterstock
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Netflix continuă să investească în producțiile science-fiction și pregătește lansarea unui nou serial care a atras deja atenția fanilor genului.

Este vorba despre The Boroughs, o producție creată de frații Duffer, cunoscuți pentru succesul uriaș al serialului Stranger Things. Potrivit CBR, proiectul este considerat unul dintre cele mai așteptate titluri din perioada următoare.

Serialul urmărește povestea unui grup de persoane în vârstă care trăiesc într-o comunitate aparent liniștită, însă ajung să descopere o amenințare misterioasă cu origini supranaturale. Pentru a-și salva comunitatea, aceștia sunt nevoiți să înfrunte forțe care depășesc cu mult ceea ce și-au imaginat.

Un proiect de la echipa din spatele Stranger Things

The Boroughs face parte din seria de proiecte dezvoltate de frații Duffer după succesul fenomenal al Stranger Things, unul dintre cele mai urmărite seriale din istoria Netflix.

Noul serial este descris ca o combinație între mister, science-fiction și aventură, însă cu o perspectivă diferită față de Stranger Things, deoarece personajele principale sunt persoane în vârstă, nu adolescenți.

Potrivit informațiilor citate de CBR, producția a generat deja interes în rândul fanilor genului, iar mulți o consideră unul dintre cele mai importante pariuri ale Netflix pentru următorii ani.

Netflix continuă să mizeze pe science-fiction

În ultimii ani, Netflix a investit constant în seriale SF și fantasy, iar succesul unor producții precum Stranger Things a demonstrat că publicul rămâne interesat de astfel de povești.

Prin The Boroughs, platforma speră să repete succesul obținut cu unele dintre cele mai populare titluri din catalogul său și să atragă atât fanii science-fiction, cât și publicul care apreciază poveștile cu mister și elemente supranaturale.

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