Jessica Cunningham, cunoscută publicului din emisiunile „Celebrity Big Brother” și „The Apprentice”, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Vedeta a devenit mamă pentru a șasea oară și a împărtășit vestea cu urmăritorii săi din mediul online.

Fosta concurentă a ales să nască acasă, în dormitorul locuinței sale, prin naștere în apă. Totul s-a desfășurat chiar în ziua în care micuța trebuia să vină pe lume.

Jessica Cunningham a născut al șaselea copil

Jessica Cunningham, în vârstă de 39 de ani, a anunțat că familia sa s-a mărit cu încă un membru. Fetița a primit numele Dolores Joy Juno, iar vedeta nu și-a ascuns emoțiile. Alături de fotografiile publicate pe Instagram, Jessica a glumit că, după venirea pe lume a celui de-al șaselea copil, va avea nevoie de o mașină mai încăpătoare.

„Este oficial! Sunt mamă a șase copii! Cred că am nevoie de o mașină nouă. Luni, Dolores Joy Juno s-a născut chiar în ziua în care trebuia să vină pe lume. Totul s-a întâmplat în casa noastră, în apă, cu soarele strălucind și privind spre grădină, pe melodia «Baby Love». Să spun că a fost perfect ar fi prea puțin. Inima și familia mea se simt complete”, a scris vedeta.

Nașterea a avut loc în locuința familiei

Jessica Cunningham a povestit că experiența a fost una specială și că s-a simțit recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit în acele momente. Vedeta a mărturisit că soțul ei, Alex, i-a fost alături pe tot parcursul travaliului și a sprijinit-o în fiecare clipă.

„Nașterea a fost incredibilă. Am simțit o recunoștință uriașă pentru corpul meu, care a putut să poarte și să aducă pe lume această fetiță. Alex a fost adevăratul meu războinic. M-a ținut de mână, a încălzit apa și a fost lângă mine în fiecare moment”, a mai transmis Jessica.

Le va arăta fanilor întreaga experiență

Fosta concurentă din „Big Brother”, devenită celebră în 2016, le-a promis urmăritorilor că va publica în curând un videoclip în care va povesti pe larg întreaga experiență a nașterii. În postarea sa, Jessica a inclus și un clip filmat cu aproximativ o oră înainte de venirea pe lume a micuței. În imagini, vedeta apare dansând lângă piscina pregătită pentru nașterea în apă.

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