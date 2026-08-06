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Daiana a revenit la Insula Iubirii cu o schimbare radicală. Radu Vâlcan: „Wow!”

De: Andreea Stăncescu 06/08/2026 | 23:24
Daiana a revenit la Insula Iubirii cu o schimbare radicală. Radu Vâlcan: „Wow!”
Cum arată Daiana Prodan în prezent / Sursa foto: captură video Instagram
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Daiana Prodan și Rareș Petre au participat la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, unde au decis să își testeze relația și să afle dacă povestea lor de dragoste poate rezista tentațiilor. La finalul experienței din Thailanda, cei doi au ales să plece împreună, convinși că pot construi un viitor în doi. Totuși, după întoarcerea în România, lucrurile au luat o altă direcție, iar cei doi s-au despărțit și au pornit pe drumuri separate. La reuniunea emisiunii, fosta cncurentă a surprins pe toată lumea cu noua sa înfățișare, iar Radu Vâlcan a rămas uimit de transformarea fostei concurente.

Rareș Petre a fost primul care a intrat în platou pentru a discuta cu prezentatorul despre schimbările din viața sa de după încheierea emisiunii. La scurt timp și-a făcut apariția și Daiana Prodan, iar schimbarea de look a fost atât de evidentă încât Radu Vâlcan a avut nevoie de câteva momente pentru a realiza că este aceeași persoană pe care o cunoscuse în sezonul trecut.

Cum arată Daiana Prodan

Fosta concurentă și-a schimbat considerabil aspectul fizic în ultimele luni. Daiana Prodan a apelat la o intervenție estetică la nivelul nasului și și-a mărit buzele cu acid hialuronic, rezultatul fiind unul care i-a făcut pe mulți să o recunoască cu greu.

„Tu ești Daiana? Wow! Ce schimbare”, a fost reacția lui Radu Vâlcan.

Sursa foto: Captură Antena 1

În cadrul emisiunii, Daiana Prodan a confirmat și despărțirea de Rareș Petre. Ea a explicat că, după difuzarea imaginilor din Thailanda, perspectiva asupra relației s-a schimbat complet. Neînțelegerile dintre ei au devenit tot mai dese, iar sentimentele pe care le avea pentru fostul partener nu au mai fost aceleași.

În prezent, cei doi nu mai formează un cuplu și spun că separarea a fost cea mai bună alegere. Deși au părăsit împreună Insula Iubirii, povestea lor de dragoste nu a rezistat și dincolo de camerele de filmat.

„Nu mai formăm un cuplu, nu. Suntem singuri. Nu ne-am înțeles, pur și simplu. Nu puteam să rămânem împreună, dacă nu ne înțelegeam deloc (…) După ce s-a difuzat emisiunea la TV, parcă eu nu mai puteam să-l tratez la fel (…) Am ținut foarte mult în mine și cred că asta a dus, de fapt, la ruperea relației”, a declarat Daiana Prodan, la Insula Iubirii – Reuniuni.

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