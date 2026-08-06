Maria Avram de la Insula Iubirii vrea să devină mamă cu orice preț! Marius nu mai are cale de scăpare: „Mă preocup să fac un bebe”

Maria Avram știe exact ce își dorește în această perioadă a vieții, iar planurile ei nu mai lasă loc de interpretări. După ce a trecut prin momente care au pus-o la grea încercare, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a anunțat că este pregătită pentru cea mai importantă etapă. Iar dacă e să ne luăm după ultimul mesaj transmis fanilor, soțul ei, Marius, nu prea mai are loc de negocieri!

Cunoscută pentru sinceritatea cu care își ține urmăritorii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei, Maria a răspuns recent unei întrebări despre operațiile estetice. Numai că răspunsul ei a luat pe toată lumea prin surprindere, pentru că, înainte de orice schimbare de look, are un singur obiectiv.

”Când o să îmi fac operații, bombă o să mă fac. Dar până atunci, mă preocup să fac un bebe, a scris Maria Avram pe Instagram.

Mesajul a stârnit imediat reacții, iar internauții au felicitat-o și i-au transmis că speră să își îndeplinească visul cât mai repede.

Maria Avram vrea să devină mamă cu orice preț

Dorința de a deveni mamă nu este una apărută peste noapte. În urmă cu ceva timp, Maria Avram a povestit, pentru prima dată, despre drama prin care a trecut după ce a pierdut o sarcină, fără să știe că era însărcinată. Totul s-a întâmplat în timpul unei vacanțe la munte, în urma unui accident. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a spus că acel episod a lăsat urme adânci și că nici acum nu îi este ușor să vorbească despre el.

”Eram la munte și dintr-o neatenție, bine, nu știam că sunt însărcinată, s-a întâmplat un mic accident și… A fost un șoc foarte mare. Cred că nici acum nu am trecut peste chestia respectivă (…) Este unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru mine”, a declarat Maria Avram, în cadrul podcastului „Face to Face”.

Marius nu mai are scăpare!

Maria și Marius sunt împreună de mai bine de zece ani și au demonstrat că pot trece peste orice obstacol. Au rămas uniți chiar și în cele mai dificile momente, iar acum se pare că sunt gata să își mărească familia.

După mesajul postat de Maria, un lucru este clar: fosta concurentă de la „Insula Iubirii” își dorește mai mult ca oricând să devină mamă. Iar dacă planurile ei vor deveni realitate, următoarea veste importantă din familia lor ar putea fi una dintre cele mai frumoase de până acum.

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