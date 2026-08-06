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Alertă hidrologică în România. Cod galben de inundații pentru 26 de județe

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 14:21
Alertă hidrologică în România. Cod galben de inundații pentru 26 de județe
Alertă hidrologică în România. Cod galben de inundații pentru 26 de județe / Sursa foto: Social media
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Vremea instabilă din ultimele ore aduce noi avertizări în România. Hidrologii au emis cod galben de viituri rapide și posibile inundații, iar alerta este valabilă în 26 de județe. Cantitățile mari de apă căzute într-un timp scurt pot duce la creșteri semnificative ale nivelurilor râurilor și la apariția unor probleme în unele zone.

Hidrologii au emis o avertizare de cod galben de inundații, care intră în vigoare joi, 6 august, de la ora 12:00, și rămâne valabilă până vineri, 7 august, la ora 9:00. În acest interval, mai multe zone din țară se află sub risc de creșteri ale debitelor râurilor și apariția unor viituri.

Cod galben de viituri în 26 de județe din țară

Avertizarea hidrologică vizează mai multe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Jijia. Codul galben se aplică în 26 de județe din România. Printre zonele afectate se numără Maramureș, Cluj, Bihor, Alba, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Argeș, Prahova, Suceava, Neamț, Iași și Botoșani.

Meteorologii avertizează că ploile abundente din ultimele ore pot favoriza apariția unor viituri rapide, creșteri semnificative ale nivelului apelor și posibile inundații locale în zonele vulnerabile.

Sursa-colaj CANCAN.RO

Conform specialiștilor, o atenție deosebită trebuie acordată județelor Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț. Astfel că, probabilitatea producerii unor fenomene hidrologice periculoase este mai ridicată.

Autoritățile recomandă populației să nu se apropie de râuri, pâraie sau torenți și să evite traversarea zonelor în care apa este acumulată. Oamenii sunt sfătuiți să își pună la adăpost bunurile și să urmărească mesajele oficiale transmise de instituțiile abilitate.

Reprezentanții INHGA continuă să supravegheze situația hidrologică și pot modifica sau extinde avertizările în funcție de evoluția condițiilor meteo și a nivelurilor râurilor.

Ploi torențiale și vijelii de până la 90 km/h

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni din țară. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă astăzi, 6 august, între orele 12:00 și 23:00.

Fenomenele severe vizează nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, estul Transilvaniei, vestul Munteniei, precum și regiuni montane din Carpații Orientali și Meridionali. Meteorologii anunță perioade cu furtuni puternice, rafale de vânt ce pot ajunge la 90 km/h, ploi torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină cu dimensiuni cuprinse între 2 și 4 centimetri.

În unele intervale de timp, precipitațiile pot fi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25-40 de litri pe metru pătrat. În anumite zone izolate cantitățile de apă pot trece de 50 de litri pe metru pătrat.

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