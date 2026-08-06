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Locul din Spania unde sunt 0 grade vara! Ai nevoie de geacă în mijlocul verii

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 14:02
Locul din Spania unde sunt 0 grade vara! Ai nevoie de geacă în mijlocul verii
Sursa foto: Pexels
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În timp ce o mare parte din Spania continuă să se confrunte cu temperaturi extreme și cu efectele valurilor de căldură, există un loc unde vara pare să aibă un cu totul alt ritm. Este vorba despre satul Griegos, o mică localitate din provincia Teruel, care a devenit cunoscută drept una dintre cele mai răcoroase destinații din țară în sezonul estival.

Aflat în regiunea montană Sierra de Albarracín, Griegos este situat la o altitudine de aproximativ 1.604 metri, factor care influențează decisiv clima din zonă. Chiar și în luna august, când în multe regiuni spaniole temperaturile depășesc frecvent 40 de grade Celsius, aici nopțile sunt suficient de reci încât valorile termice pot coborî până aproape de pragul înghețului. Din acest motiv, localnicii și turiștii care aleg să petreacă câteva zile în sat au nevoie inclusiv de pături groase sau pilote pentru timpul nopții.

Locul din Spania unde sunt 0 grade vara!

Pentru cei care vor să scape de canicula sufocantă din marile orașe sau de pe litoral, Griegos reprezintă o alternativă neobișnuită. Satul este înconjurat de păduri de pini și dealuri împădurite, iar aerul curat și temperaturile scăzute transformă zona într-un refugiu natural în mijlocul verii.

Deși nu este o destinație turistică foarte dezvoltată, localitatea atrage vizitatori tocmai prin liniștea sa și prin peisajele spectaculoase. Oferta de cazare este limitată, existând doar câteva opțiuni pentru turiști. În afară de o casă disponibilă pentru închiriere în regim privat, la marginea satului funcționează un albergue, un tip de hostel specific Spaniei, care oferă condiții simple de cazare pentru cei aflați în drumeții sau în vacanțe cu buget redus.

Atracțiile turistice sunt puține, însă suficiente pentru cei care preferă natura în locul aglomerației. Printre obiectivele care pot fi vizitate se numără Casa Fluturilor, dar și biserica San Pedro, un lăcaș de cult construit în secolul al XVI-lea, care păstrează elemente arhitecturale specifice regiunii.

Zona este apreciată în special de iubitorii de drumeții. Din Griegos pornesc numeroase trasee care traversează pădurile și culmile din Sierra de Albarracín, oferind priveliști spectaculoase și posibilitatea de a descoperi fauna și flora caracteristice regiunii montane.

În ceea ce privește gastronomia, satul dispune de un singur restaurant, El Paladar de Aragón, unde vizitatorii pot încerca preparate tradiționale specifice provinciei Teruel. Localul este apreciat pentru meniurile bazate pe produse locale și pentru raportul bun dintre calitate și preț.

La mică distanță de Griegos se află și Albarracín, una dintre cele mai cunoscute localități istorice din Aragón. Orașul medieval este renumit pentru străduțele sale înguste, clădirile construite din piatră și culoarea rozalie a fațadelor, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Spania.

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