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Laura Cosoi abia a născut și deja se gândește la cel de-al șaselea copil: „Mi-aș mai dori”

De: Carmen Gone 06/08/2026 | 13:27
Laura Cosoi abia a născut și deja se gândește la cel de-al șaselea copil: Mi-aș mai dori
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Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Actrița a devenit mamă pentru a cincea oară, iar mezina familiei, Nina, a venit pe lume cu o greutate impresionantă, de 4,4 kilograme. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta a povestit cum a decurs cea mai ușoară naștere dintre toate, a dezvăluit că micuța s-a născut între două melodii din playlist-ul pregătit de soțul ei, a vorbit despre emoțiile legate de reacția fetelor și a răspuns sincer la întrebarea pe care toată lumea și-o pune: mai urmează și copilul cu numărul șase? Vezi mai jos ce a mărturisit Laura Cosoi!

Deși știa că urmează să aducă pe lume un bebeluș mare, Laura Cosoi a ales să nască natural, iar totul a decurs mai bine decât și-ar fi imaginat. După ce a ajuns la 41 de săptămâni de sarcină și a decis, împreună cu doctorul său, să lase nașterea să înceapă în mod natural, actrița a povestit pentru CANCAN.RO că a avut parte de un travaliu scurt și de o experiență pe care o descrie cea mai frumoasă și ușoară dintre toate. Mai mult, Nina a venit pe lume chiar între două melodii din playlist-ul pregătit de Cosmin Curticăpean, un moment pe care, Laura spune că nu îl va uita niciodată.

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară/ sursa: social media
Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară/ sursa: social media

Laura Cosoi: „Am născut între două melodii din playlist”

CANCAN.RO: Cum te simți după ce ai născut a cincea fetiță?

Laura Cosoi: Mă simt foarte bine, sunt acasă.

CANCAN.RO: Cum este Nina?

Laura Cosoi: E bine. Crește mare deja. O trimit imediat la creșă.

CANCAN.RO: Am văzut că a avut 4,4 kilograme, nu?

Laura Cosoi: Da, a fost mare. A fost măricică.

CANCAN.RO: Fetele au văzut-o la maternitate?

Laura Cosoi: Au văzut-o la maternitate, după care au plecat în tabără.

CANCAN.RO: Deci nu au apucat să o vadă acasă?

Laura Cosoi: Nu.

CANCAN.RO: Și cum a fost nașterea cu numărul cinci?

Laura Cosoi: Nașterea chiar a fost foarte frumoasă. Îți dai seama că știam că va fi un copil mare și ne tot gândeam cum o să facem. Și Aida a fost mare, a avut peste patru kilograme. Ne-am gândit foarte mult cum să iasă totul natural, fără riscuri.

Apoi, din calcule și din măsurători, Nina părea deja mai mare. Cu cât trecea timpul, cu atât părea că va mai crește. Am ajuns la 41 de săptămâni și ea continua să crească.

Am vorbit cu Silviu Iștoc, medicul pe care l-am avut de data aceasta, și amândoi am ajuns la concluzia că trebuie să o lăsăm să vină atunci când simte ea. Mi se pare că ne-am potrivit foarte bine și că, comunicarea dintre noi a ajutat enorm. Am lăsat lucrurile să vină natural.

CANCAN.RO: A durat mult travaliul?

Laura Cosoi: Nu. S-a născut foarte repede. Am ajuns la spital la ora opt, am intrat în sala de nașteri pe la zece și jumătate, când aveam deja contracții puternice, iar Nina s-a născut înainte de ora 12. A stat foarte puțin.

Cosmin pregătea muzica. La fiecare copil a ales o melodie, iar acum a pus „Bolero”, de Ravel. Muzica a mers pe tot parcursul travaliului și, la un moment dat, m-a întrebat ce melodie mai vreau. I-am spus: „Nu mai, că am născut!”. Am născut între două melodii din playlist. A fost foarte spontan și foarte frumos!

Ca să fiu sinceră, i-am spus și medicului că, dacă există vreun gram de risc, facem cezariană. Nu se punea problema să riscăm. Dar totul a ieșit exact cum trebuia.

Laura Cosoi a vorbit despre emoțiile legate de reacția fetelor / sursa: social media
Laura Cosoi a vorbit despre emoțiile legate de reacția fetelor / sursa: social media

Laura Cosoi: „Am avut emoții și m-am întrebat cum o să reacționeze”

CANCAN.RO: Cum este să fii mama a cinci fete?

Laura Cosoi: Deocamdată nu realizez pe deplin, pentru că sunt patru fete și una foarte mică.

Ce m-a impresionat foarte tare este instinctul lor matern și faptul că nu există niciun gram de răutate. De data aceasta am avut puține emoții în ceea ce o privește pe Aida, pentru că este foarte mămoasă. Toate sunt, dar Aida parcă are ceva în plus. Parcă mă vrea mai mult pentru ea și probabil și pentru că este mai mică. Am avut emoții și m-am întrebat cum o să reacționeze.

CANCAN.RO: Te-ai gândit că ar putea fi geloasă?

Laura Cosoi: Da, mă gândeam cum va reacționa, pentru că este un copil foarte hotărât. Când își dorește ceva, știe foarte bine ce vrea.

A fost însă foarte interesant. În prima zi am stat puțin la distanță de ea, pentru că merge la creșă și am vrut să fiu sigură că este sănătoasă și că nu aduce vreun virus, mai ales că în perioada aceasta circulă tot felul de viroze.

Stăteam cu Aida afară, apoi intram în casă, îmi schimbam rochia – într-una o alăptam pe Nina, iar în cealaltă o țineam pe Aida în brațe. Încercam să le împart pe amândouă.

Prima zi a fost mai dificilă, dar din a doua zi totul a fost foarte bine, pentru că Aida era clar în regulă. A înțeles foarte repede că Nina are nevoie de mine.

O întrebam dacă mă lasă să o alăptez pe Nina și îi ceream, cumva, permisiunea, ca să simtă că este și alegerea ei. A fost foarte tandră.

Sincer, îmi făcusem tot felul de scenarii și mă gândeam că poate o să vrea să o dea jos din brațe. Nu știu de ce, pentru că la celelalte fete nu s-a întâmplat așa. Dar Aida este foarte atașată de mine și de aceea aveam emoții.

În realitate, a mângâiat-o tot timpul. Nicio secundă nu a avut vreun gest de respingere.

Cred că este ceva specific femeilor, instinctul acesta matern. Faptul că merge la creșă, unde sunt copii mult mai mici decât ea, cred că a contat foarte mult. Îi vede zilnic pe bebeluși și vede cum au grijă educatoarele de ei. Cred că și-a format imaginea aceasta despre cum trebuie să te porți cu un copil mic.

Ea nu fusese până acum soră mai mare și nu avusese un bebeluș în casă permanent. De aceea cred că reacția ei a fost o combinație între instinctul matern și exemplul pe care l-a văzut la creșă.

CANCAN.RO: Dar nu ai avut emoții asemănătoare și la celelalte fete?

Laura Cosoi: Nu, pentru că ține foarte mult de temperament. Rita este un copil foarte bun și foarte înțelegător. La Lara am avut ceva emoții, pentru că este mai temperamentală, are fitilul mai scurt și reacționează imediat.

Laura Cosoi: „Dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori”/ sursa; social media
Laura Cosoi: „Dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori”/ sursa; social media

Laura Cosoi: „Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta”

CANCAN.RO: Și întrebarea pe care toată lumea și-o pune: mai urmează și copilul cu numărul șase?

Laura Cosoi: Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta.

Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede.

Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune.

Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum.

CANCAN.RO: Poate următorul va fi băiețel.

Laura Cosoi: Nu, niciodată nu ne-am dorit în mod special să fie băiat sau fată. Chiar nu ne-a interesat.

Vorbeam și cu Cosmin despre asta. Eu am fost singură la ecografia la care am aflat sexul copilului, pentru că el a rămas acasă cu fetele. Știa că eu voi afla prima.

Și vreau să spun că nici măcar nu m-a întrebat ce este. Până seara nu a pomenit deloc subiectul.

Între timp, eu pregătisem deja o surpriză pentru el, așa că nici nu a mai apucat să mă întrebe. I-am pregătit o scrisoare din partea Ninei.

Pur și simplu nu a contat dacă este fată sau băiat. Nicio secundă.

VEZI ȘI: Mesajul transmis de Laura Cosoi după ce a născut pentru a 5-a oară: ”Travaliul nu este întotdeauna ușor”

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