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Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă nici până azi! „Îmi e rușine de mama”

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 13:19
Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă nici până azi! „Îmi e rușine de mama”
Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă nici până azi! „Îmi e rușine de mama”
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Au trecut luni bune de când aventura de la „Insula Iubirii” s-a încheiat, însă pentru Ella Vișan unele răni încă nu s-au vindecat. Fosta concurentă a dezvăluit că există o scenă din emisiune pe care o evită cu orice preț. Deși mulți au crezut că a urmărit fiecare episod, adevărul este cu totul altul.

Blondina a spus există o secvență din timpul filmărilor pe care nu a reușit să o urmărească nici până în prezent. De fiecare dată când ajunge la acel episod, preferă să îl închidă, pentru că nu suportă să se vadă în acea ipostază.

Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă

Mai mult decât atât, ea a recunoscut că motivul nu are legătură doar cu imaginea ei, ci și cu faptul că nu și-a dorit ca mama sa să o vadă într-un moment atât de vulnerabil. Chiar dacă timpul a trecut, emoțiile sunt încă la fel de puternice.

„M-am uitat la Insula Iubirii, există un singur moment în care nu m-am uitat, încă nu am curajul. Când eram eu vulnerabilă la masă. Consider că nu mă pune într-o lumină bună, că eu, neconsumând alcool foarte des, consider că acolo nu arătam chiar ok și îmi era rușine de mama, sincer. Nu am urmărit acest episod nici acum”, a spus Ella Vișan.

Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă nici până azi! „Îmi e rușine de mama”
Secvența de la „Insula Iubirii” pe care Ella Vișan n-a avut curaj să o vadă nici până azi! „Îmi e rușine de mama”

Participarea la show a adus-o în atenția publicului, dar și în centrul multor comentarii. Tocmai de aceea, Ella a spus că și-a schimbat complet atitudinea atunci când vine vorba despre viața personală. Astăzi preferă discreția și încearcă să țină departe de ochii lumii lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Fosta concurentă a mai mărturisit că expunerea excesivă poate atrage multă răutate și poate afecta inclusiv relațiile personale.

„Prefer să îmi țin viața privată departe de ochii lumii. Oamenii sunt răi și am observat că nu își doresc să te vadă bine și pot strica anumite lucruri. Acum nu sunt fericită în totalitate, am lipsuri. Aș fi complet fericită dacă tata și bunica mea ar mai fi în viață”, a declarat ea.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Teo

Ella a povestit și despre relația pe care a construit-o cu Teo în timpul filmărilor. Fosta concurentă nu a ascuns faptul că acesta a avut un rol important într-o perioadă extrem de dificilă din viața ei și că sprijinul primit atunci a contat enorm.

„Este omul care m-a susținut, care m-a ajutat, care a contribuit la ceea ce sunt astăzi”, a mai spus Ella.

Ella a venit la Insula Iubirii împreună cu partenerul ei de atunci, Andrei Lemnaru, alături de care forma un cuplu de mai bine de trei ani. Cei doi urmau să facă nunta, dar blondina s-a îndrăgostit nebunește de ispita Teo. Povestea ei pare să confirme celebra zicală: „Cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul”.

VEZI ȘI: Ella Vișan nu mai arată așa cum o știai. Fanii au taxat-o dur: “S-a îngrășat de la atâta asumare”
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