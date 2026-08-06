Cornel Țălnar îl ”lovește” pe Cornel Dinu la bătrânețe. Proces pierdut, pensie tăiată

Cornel Dinu, ajuns la 78 de ani pe 2 august, își menține poziția fermă în conflictul cu fostul său secund și fin, Cornel Țălnar, după un proces îndelungat privind un apartament din Capitală.

Fostul antrenor al lui Dinamo afirmă că, în urma sentinței definitive, este obligat să achite din pensie cheltuielile de judecată, în timp ce Țălnar ar fi vândut deja locuința cu 140.000 de euro.

Cornel Țălnar îl ”lovește” pe Cornel Dinu la bătrânețe

Conform ProSport, Dinu susține că situația l-a lovit într-un moment vulnerabil al vieții și că nu se aștepta ca cel pe care l-a sprijinit ani la rând să îl acționeze în instanță.

„Sunt în casă cu bătrânețile, cu necazurile, cum să fiu. Din păcate vin când nu mai e nevoie de ele, nu poți să mai reziști la ele. Omului căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață… nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul… În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament”, a declarat acesta pentru Voyo.

Fostul tehnician explică faptul că, potrivit legislației de la momentul respectiv, predarea cheilor echivala cu recunoașterea dreptului de proprietate, iar lipsa finalizării actelor l-a costat apartamentul.

„Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie. O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a spus Dinu.

Proces pierdut, pensie tăiată

După pierderea inițială a procesului, Dinu a formulat apel, însă Curtea de Apel București l-a respins în iulie 2021, obligându-l la plata a 7.327 de lei cheltuieli de judecată. Fostul antrenor a continuat demersurile și a depus recurs, dar Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut soluția pe 2 noiembrie 2023, la peste cinci ani de la debutul litigiului.

„Detalii soluţie: Decizia nr.1908: Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul Dinu Corneliu-Constantin împotriva deciziei nr.1087A din 7 iulie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă. Obligă pe recurent la plata sumei de 6000 lei către intimaţii Ţălnar Ilinca Alexandra, Ţălnar Cornel şi Ţălnar Anamaria Iulia, cu titlu de cheltuieli de judecată, reduse conform art. 451 alin.2 Cod procedură civilă. Definitivă”.

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