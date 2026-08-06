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Detalii despre dosarul de spionaj în care o româncă a fost arestată. Ar fi participat la un complot pentru asasinarea unui șef din industria dronelor

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 13:02
Foto: Pixabay
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O româncă a fost arestată în Germania într-un dosar de spionaj care vizează un presupus complot pentru asasinarea directorului unei importante companii producătoare de drone. Ancheta, coordonată de procurorii federali germani, indică faptul că femeia ar fi acționat împreună cu un cetățean ucrainean, cei doi fiind suspectați că au supravegheat timp de mai multe luni locuința și locul de muncă al omului de afaceri.

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile germane, cazul este investigat ca o posibilă operațiune de spionaj desfășurată în interesul unui serviciu de informații străin. Anchetatorii susțin că ținta era Stefan Thumann, directorul executiv al companiei germane Donaustahl, un producător de drone implicat în dezvoltarea de echipamente utilizate inclusiv în domeniul apărării.

O româncă, arestată într-un dosar de spionaj!

Conform probelor strânse până în prezent, activitățile de supraveghere s-ar fi desfășurat în perioada decembrie 2025 – martie 2026. În acest interval, suspecții ar fi urmărit programul directorului, ar fi fotografiat și filmat locuința acestuia, precum și sediul companiei pe care o conduce. În paralel, aceștia ar fi adunat informații despre victimă și din surse deschise, inclusiv de pe internet și din mediul online.

Investigatorii cred că toate aceste acțiuni reprezentau etapa de documentare înaintea unui posibil atentat. Deși autoritățile nu au oferit detalii despre modul în care urma să fie pus în aplicare planul, procurorii consideră că supravegherea desfășurată de cei doi avea scopul de a facilita o tentativă de asasinat.

În centrul anchetei se află și presupusele legături ale suspecților cu serviciile secrete ruse. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, procurorii investighează ipoteza potrivit căreia întreaga operațiune ar fi fost coordonată de structuri de informații din Rusia, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și al sprijinului acordat de companiile europene industriei de apărare.

Ancheta arată că cetățeanul ucrainean suspectat în acest dosar a fost reținut inițial de autoritățile germane. Ulterior, în lipsa unor probe considerate suficiente la acel moment, acesta a fost eliberat. După eliberare, bărbatul ar fi părăsit Germania și s-ar fi refugiat în Spania, unde se află în continuare.

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