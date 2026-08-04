Acasă » Știri » Tragedie în Munții Grohotiș! Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine

Tragedie în Munții Grohotiș! Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine

De: Anca Chihaie 04/08/2026 | 10:56
Tragedie în Munții Grohotiș! Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine
Tragedie în Munții Grohotiș! Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața în Munții Grohotiș, județul Prahova, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la cules de afine. Incidentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă, iar echipele de intervenție mobilizate la fața locului au depus eforturi pentru recuperarea victimei și transportarea acesteia până la drumul principal.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul plecase în cursul zilei pentru a culege afine, o activitate desfășurată de numeroși localnici în această perioadă a anului. La un moment dat, acesta a suferit un stop cardio-respirator, iar persoanele aflate în apropiere au solicitat imediat ajutor prin serviciul de urgență 112.

Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine

În urma apelului, în zona montană au fost trimise mai multe echipe de salvare. Intervenția a fost una complexă din cauza reliefului dificil, fiind necesară mobilizarea salvatorilor montani, a pompierilor, jandarmilor montani și a altor echipe de sprijin dotate cu vehicule speciale pentru teren accidentat.

Salvatorii au ajuns în cel mai scurt timp posibil în locul indicat, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. După finalizarea intervenției, trupul neînsuflețit a fost transportat până la DN1A, unde a fost preluat de autoritățile competente pentru continuarea procedurilor legale.

Victima era din satul Schiulești, comuna Izvoarele, și obișnuia, asemenea multor locuitori din zonă, să urce în munte în sezonul afinelor. În fiecare vară, pădurile din Munții Grohotiș atrag sute de persoane care merg să culeagă fructe de pădure, fie pentru consumul propriu, fie pentru a le comercializa. Pentru mulți localnici, această activitate reprezintă o sursă suplimentară de venit în sezonul cald.

Munții Grohotiș sunt recunoscuți pentru suprafețele întinse acoperite de arbuști de afin, iar în lunile iulie și august traseele și poienile din zonă devin foarte circulate. Deși activitatea pare una lipsită de riscuri, terenul accidentat, distanțele mari până la drumurile de acces și temperaturile ridicate pot transforma o simplă ieșire în natură într-o situație periculoasă, mai ales pentru persoanele în vârstă sau pentru cele care suferă de afecțiuni cardiovasculare.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea sportului! Un culturist de doar 35 de ani a murit cu 2 zile înainte de cea mai importantă competiție din carieră

Doliu în lumea sportului! A făcut infarct la doar 20 de ani, în timp ce era la antrenament

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul
Știri
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul
Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce a făcut public diagnosticul
Știri
Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce…
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
Mediafax
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că...
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Adevarul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța...
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă că NATO ar trebui să avertizeze Moscova cu privire la incursiunile ruse
Digi24
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă...
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Mediafax
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
Click.ro
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în...
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina. De ce a anulat operațiunea
Digi 24
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina....
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
Digi24
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde...
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Două televizoare la ofertă la Altex. Prețuri de la 350 RON
go4it.ro
Două televizoare la ofertă la Altex. Prețuri de la 350 RON
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a ...
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul
Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce a făcut ...
Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce a făcut public diagnosticul
Deținut agresat și resuscitat după două drumuri la spital. Patru gardieni de la Penitenciarul Giurgiu, ...
Deținut agresat și resuscitat după două drumuri la spital. Patru gardieni de la Penitenciarul Giurgiu, reținuți
Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă ...
Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte”
Dispozitivele care pot crește factura la electricitate fără să îți dai seama. Cum eviți risipa ...
Dispozitivele care pot crește factura la electricitate fără să îți dai seama. Cum eviți risipa de energie
Alertă pentru șoferii de TIR. Drumurile din vestul României se închid din cauza caniculei
Alertă pentru șoferii de TIR. Drumurile din vestul României se închid din cauza caniculei
Vezi toate știrile