Tragedie în Munții Grohotiș! Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine

Un bărbat în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața în Munții Grohotiș, județul Prahova, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la cules de afine. Incidentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă, iar echipele de intervenție mobilizate la fața locului au depus eforturi pentru recuperarea victimei și transportarea acesteia până la drumul principal.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul plecase în cursul zilei pentru a culege afine, o activitate desfășurată de numeroși localnici în această perioadă a anului. La un moment dat, acesta a suferit un stop cardio-respirator, iar persoanele aflate în apropiere au solicitat imediat ajutor prin serviciul de urgență 112.

Un bărbat de 69 de ani a murit în timp ce culegea afine

În urma apelului, în zona montană au fost trimise mai multe echipe de salvare. Intervenția a fost una complexă din cauza reliefului dificil, fiind necesară mobilizarea salvatorilor montani, a pompierilor, jandarmilor montani și a altor echipe de sprijin dotate cu vehicule speciale pentru teren accidentat.

Salvatorii au ajuns în cel mai scurt timp posibil în locul indicat, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. După finalizarea intervenției, trupul neînsuflețit a fost transportat până la DN1A, unde a fost preluat de autoritățile competente pentru continuarea procedurilor legale.

Victima era din satul Schiulești, comuna Izvoarele, și obișnuia, asemenea multor locuitori din zonă, să urce în munte în sezonul afinelor. În fiecare vară, pădurile din Munții Grohotiș atrag sute de persoane care merg să culeagă fructe de pădure, fie pentru consumul propriu, fie pentru a le comercializa. Pentru mulți localnici, această activitate reprezintă o sursă suplimentară de venit în sezonul cald.

Munții Grohotiș sunt recunoscuți pentru suprafețele întinse acoperite de arbuști de afin, iar în lunile iulie și august traseele și poienile din zonă devin foarte circulate. Deși activitatea pare una lipsită de riscuri, terenul accidentat, distanțele mari până la drumurile de acces și temperaturile ridicate pot transforma o simplă ieșire în natură într-o situație periculoasă, mai ales pentru persoanele în vârstă sau pentru cele care suferă de afecțiuni cardiovasculare.

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