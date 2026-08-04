Deținut agresat și resuscitat după două drumuri la spital. Patru gardieni de la Penitenciarul Giurgiu, reținuți

Patru angajați ai Penitenciarului Giurgiu au fost reținuți în cadrul unei anchete privind purtarea abuzivă, după ce un deținut agresat a ajuns de două ori la spital și a suferit un stop cardio‑respirator, fiind readus la viață de echipele medicale. Procurorii urmează să decidă marți dacă vor cere arestarea preventivă a celor implicați sau dacă vor aplica alte măsuri.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, iar polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru bărbați cu vârste între 27 și 42 de ani, toți angajați ai penitenciarului. Aceștia vor fi prezentați marți procurorilor, care vor stabili pașii procedurali următori.

Deținut agresat și resuscitat după două drumuri la spital

Reținerile au venit după o serie de percheziții desfășurate luni la 11 adrese din județul Giurgiu, în cadrul cărora au fost ridicate obiecte și documente considerate relevante pentru anchetă. Poliția Giurgiu a transmis că materialele confiscate au valoare probatorie și vor fi analizate în detaliu.

Investigația a fost declanșată după apariția unor imagini în care mai mulți angajați ai penitenciarului sunt surprinși lovind violent un deținut. Bărbatul, condamnat la aproape doi ani de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și furt, a fost transportat la Spitalul Județean Giurgiu de două ori în aceeași zi. La a doua prezentare, acesta prezenta urme de agresiune pe brațe, picioare și la nivelul capului, iar ulterior a intrat în stop cardio‑respirator, fiind resuscitat.

Patru gardieni de la Penitenciarul Giurgiu, reținuți

În urma incidentului, Administrația Națională a Penitenciarelor a trimis o echipă de control la Penitenciarul Giurgiu pentru verificări suplimentare. Instituția a precizat că analiza preliminară a imaginilor indică posibila folosire nejustificată a forței.

„Analiza preliminară a materialului video a evidențiat existența unor indicii privind utilizarea forței într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracțiuni”, a transmis ANP.

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