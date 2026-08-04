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Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 11:43
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul
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Un restaurant din Statele Unite a devenit celebru în toată lumea după ce s-a aflat care este ingredientul care îi face pe clienți să stea la coadă pentru un simplu burger. Povestea pare desprinsă dintr-un film: preparatele sunt gătite într-o grăsime care, potrivit proprietarilor, își are originile încă din 1912, anul în care Titanicul s-a scufundat.

Totul a pornit de la o greșeală făcută de un bucătar, iar ceea ce trebuia să fie un accident s-a transformat într-o rețetă de succes care rezistă de peste un secol.

Puțini ar avea curajul să guste un burger prăjit într-un ulei atât de vechi. Cu toate acestea, restaurantul Dyer’s Burgers, din Memphis, Tennessee, este plin aproape în fiecare zi, iar turiști din toate colțurile lumii vin special să descopere gustul care a devenit o adevărată legendă.

Cel mai neobișnuit restaurant din lume

Povestea localului este la fel de spectaculoasă ca faima pe care și-a construit-o. În urmă cu mai bine de 100 de ani, un bucătar a uitat să schimbe grăsimea în care pregătea burgerii. A doua zi a gătit în aceeași tigaie, iar un client a observat imediat că preparatul avea un gust complet diferit. Reacția lui i-a făcut pe proprietari să nu mai schimbe niciodată complet grăsimea din care a pornit totul.

„Este cel mai bun burger pe care l-am mâncat vreodată!”, le-ar fi spus clientul angajaților, iar de atunci legenda restaurantului a început să prindă contur.

Astăzi, la peste un secol de la acel moment, actualul proprietar, Kendall Robertson, spune că grăsimea este întreținută zilnic și că procesul este complet sigur.

Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul
Cel mai neobișnuit restaurant din lume. Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul

„O strecurăm pentru a elimina toate particulele și apoi o condimentăm. Sunt aceleași molecule din 1912, nu a fost schimbată niciodată”, a explicat proprietarul.

Prăjește burgerii în același ulei din anul în care s-a scufundat Titanicul

Deși pentru mulți pare greu de crezut, exact acest detaliu a transformat restaurantul într-o atracție celebră. Oamenii nu vin doar pentru un burger, ci pentru experiența de a gusta un preparat făcut după aceeași metodă de mai bine de 100 de ani.
Nici rețeta nu a fost modificată în tot acest timp. Proprietarii susțin că tocmai simplitatea îi face pe clienți să revină.

„Punem doar muștar, castraveți murați, ceapă și piper. Nici măcar nu avem salată verde, roșii sau alte ingrediente. Așa se servesc ei”, mai spune Kendall Robertson.

Dacă secretul grăsimii vechi de peste un secol nu era suficient de surprinzător, unii clienți cer ca burgerii să fie preparați într-un mod și mai spectaculos.

„Luăm burgerul complet, cu tot cu chiflă, îl scufundăm în grăsime, apoi îl împachetăm și îl servim. Așa îl preferă ei”, explică Robertson.

În meniu se regăsesc și alte preparate consistente, însă burgerul rămâne vedeta incontestabilă a localului.

„Are trei tipuri de carne și trei tipuri de brânză. În plus, conține și cârnați polonezi. Totul este servit într-o chiflă, la fel ca burgerul”, a spus Robertson.

Restaurantul și-a construit întreaga imagine în jurul acestei povești neobișnuite, iar sloganul spune totul despre filosofia locului: „Ți-ai luat astăzi vitamina G?”, litera „G” venind de la grease („grăsime”).

O greșeală făcută într-o bucătărie în urmă cu mai bine de un secol s-a transformat într-un fenomen care continuă să fascineze și astăzi. Iar pentru mii de oameni, burgerul „prăjit în uleiul din vremea Titanicului” este o experiență pe care nu vor să o rateze.

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