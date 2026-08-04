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Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte”

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 11:22
Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte”
Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte”
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Un cuplu a ajuns viral pe TikTok după petrecerea de gender reveal organizată pentru a afla sexul bebelușului. Totul a fost minunat până o internaută a lansat o acuzație incredibilă, susținând că partenerul Luisei ar avea amante și că acesta ar fi adevăratul motiv pentru care nu și-a îmbrățișat soția în momentul mult așteptat. Replica viitoarei mămici nu a întârziat și a pus imediat capăt speculațiilor.

Luisa este urmărită de peste 300.000 de oameni pe TikTok, iar imaginile de la petrecerea în care ea și soțul ei au aflat că vor deveni părinții unor băieți au strâns rapid sute de mii de vizualizări și mii de comentarii. Dacă unii s-au bucurat pentru cei doi, alții au analizat fiecare gest făcut de viitorul tată.

Un cuplu, viral după pe TikTok după petrecerea de gender reveal

Un comentariu a atras imediat atenția și a aprins spiritele în mediul online. O urmăritoare a insinuat că bărbatul nu și-ar fi manifestat emoțiile pentru că ar ascunde o viață dublă.

”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte. De lăsat nu te lasă, dar nu e doar cu tine 100%”, i-a transmis o urmăritoare Luisei.

Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte”
Un cuplu, în centrul atenției pe TikTok după gender reveal. Tăticul, acuzat că are amante: ”Dacă te lua în brațe, se supărau celelalte”

Viitoarea mămică nu a lăsat mesajul fără răspuns. În loc să se enerveze, a ales să ironizeze acuzațiile și a explicat, pe înțelesul tuturor, de ce teoria lansată pe TikTok nu are nicio logică.

”Păi și că am făcut ditamai petrecerea, cu toată familia și cu toate rudele, nu s-au mai supărat? Și că am postat? Și că a fost acolo nu s-a supărat nimeni? Deci doar dacă mă lua în brațe s-ar fi supărat. Ce să zic… sunt simțite dacă e vorba așa. Dacă au permis să fac petrecere și mi-au dat voie să postez, dar s-ar fi supărat dacă m-ar fi luat în brațe… nu prea înțeleg ce ai vrut să zici”, a declarat Luisa, pe TikTok.

Ce mesaj le-a transmis „cârcotașilor”

Cum reacțiile au continuat să curgă, Luisa a revenit cu explicații și despre comportamentul soțului său din imaginile devenite virale. Ea a mărturisit că partenerul știa deja sexul copiilor încă de la ecografie și că nu este o persoană care să se simtă confortabil în fața camerelor de filmat sau în centrul atenției. Potrivit acesteia, bucuria lui s-a văzut cu adevărat în momentul în care au ieșit din cabinetul medicului.

”Indiferent că vi se pare vouă înapoiat, tradiție proastă, că suntem urși, la noi nu există apropiere în public. Omul nu este adeptul filmărilor, nu este omul la care să îi placă să fie în centrul atenției, să fie toată lumea cu ochii pe el. El știa deja ce sunt copiii și când am plecat de la ecograf el s-a bucurat foarte mult. Atunci pe bune că a fost o reacție și l-am prins, a dat Dumnezeu să-l prind și eu pe el pe cameră”, a declarat viitoarea mamă.

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