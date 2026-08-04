Pierce Brosnan, la fel de îndrăgostit ca acum 25 de ani. I-a făcut soției o declarație de dragoste ca în filme: „Este cea mai frumoasă femeie”

Într-o lume în care divorțurile dintre vedete au ajuns aproape o obișnuință, Pierce Brosnan demonstrează că iubirea poate rezista trecerii timpului. La 25 de ani de la nunta cu Keely Shaye Smith, actorul care l-a interpretat pe James Bond continuă să vorbească despre femeia vieții lui cu aceeași emoție ca în prima zi.

Povestea lor a început în 1994, în Mexic, acolo unde o întâlnire aparent întâmplătoare avea să le schimbe destinele pentru totdeauna. La acea vreme, Brosnan încerca încă să-și vindece rănile după moartea primei sale soții, Cassandra Harris, pierdută în lupta cu cancerul ovarian. Actorul a recunoscut în repetate rânduri că acea perioadă a fost cea mai grea din viața lui.

„Există o cruzime incredibilă în toate acestea. Să pierzi persoana cu care ai împărțit totul este copleșitor”, a mărturisit actorul.

Pierce Brosnan, declarație de dragoste pentru soția lui

Anii au trecut, însă Keely Shaye Smith i-a redat încrederea în iubire. Cei doi au devenit părinții lui Dylan și Paris, iar în august 2001 și-au unit destinele într-o ceremonie de poveste organizată în Irlanda. De atunci, relația lor a rămas una dintre cele mai solide din lumea mondenă.

În tot acest timp, Keely a fost deseori ținta comentariilor răutăcioase din cauza schimbărilor prin care a trecut fizic. Actorul nu a rămas niciodată indiferent și și-a apărat public soția de fiecare dată, fără ezitare.

„Keely a fost întotdeauna bună și plină de compasiune. M-a încurajat să o plâng pe Cassie”, a declarat Brosnan.

Dar cea mai puternică declarație de dragoste a venit atunci când a vorbit despre frumusețea femeii care îi este alături de peste două decenii. Actorul a spus că nu îl interesează părerea celorlalți și că soția lui este cea mai minunată femeie din lume, în ochii lui.

„Îi iubesc cu adevărat fiecare formă a corpului. Este cea mai frumoasă femeie în ochii mei. O iubesc și mai mult acum, pentru că este mama copiilor mei. Sunt mândru de ea și încerc mereu să fiu demn de iubirea ei”, a spus actorul într-un mesaj care a devenit viral.

Secretul căsniciei care durează de un sfert de secol

Întrebat de nenumărate ori cum au reușit să rămână împreună într-o industrie în care relațiile se destramă peste noapte, Pierce Brosnan a spus că nu există o rețetă magică, ci doar respect, răbdare și dorința de a merge înainte împreună.

„Ne place foarte mult compania celuilalt. Am trecut împreună prin multe încercări, așa cum se întâmplă în orice familie. Îți vezi partenerul crescând și îmbătrânind alături de tine, iar asta este o călătorie profund spirituală”, a declarat actorul.

Starul de la Hollywood a mai explicat că mariajul se construiește în fiecare zi, prin lucruri aparent banale, dar esențiale.

„Rezolvi o problemă după alta, fie că este vorba despre mașina de spălat, despre bani sau despre visele voastre. La final, cel mai important este că ne place enorm să petrecem timp împreună”, a spus actorul.

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