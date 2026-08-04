Acasă » Știri » Românii bagă adânc mâna în buzunar pentru un plin la mașină. Litrul de motorină a depășit pragul de 10 lei

Românii bagă adânc mâna în buzunar pentru un plin la mașină. Litrul de motorină a depășit pragul de 10 lei

De: Simona Vlad 04/08/2026 | 13:07
Carburanții s-au scumpit, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românii plătesc tot mai mult pentru un plin de carburant. Prețurile la pompă au ajuns la niveluri record. În același timp, transportatorii acuză existența unor marje de profit nejustificate și cer intervenția autorităților. În București, benzina standard costă între 9,41 și 9,57 lei pe litru. Motorina standard a ajuns între 10,57 și 10,83 lei pe litru. Motorina premium a depășit deja pragul de 11 lei.

Situația este cu atât mai surprinzătoare. Prețul petrolului a scăzut în ultimele zile până la aproximativ 84 de dolari pe baril. Federația Operatorilor de Transport din România cere Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care s-au format prețurile. Transportatorii suspectează existența unor marje de profit exagerate.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că, până recent, piața funcționa în parametri normali.

„Până acum o săptămână lucrurile erau în regulă. În perioada plafonării adaosului comercial, prețurile din România au fost cu 10-15% mai mici decât în restul Uniunii Europene. Nu pot să vă spun însă ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Este posibil să fie vorba despre problemele din zona Mării Negre, legate de aprovizionarea cu petrol, dar nu pot exclude nici varianta în care operatorii au profitat de aceste câteva zile, știind că va intra în vigoare o nouă perioadă de plafonare. În acest moment nu am date care să îmi permită să spun care dintre cele două scenarii este corect.”

Șeful Consiliului Concurenței a explicat că România avea, până de curând, unele dintre cele mai mici prețuri la carburanți din Uniunea Europeană, raportat la prețurile fără taxe. Acesta spune că scumpirile recente ar putea avea mai multe explicații. Printre ele se numără problemele de aprovizionare din zona Mării Negre. O altă variantă este creșterea temporară a marjelor comerciale.

Consiliul Concurenței analizează deja evoluția prețurilor. Instituția colectează constant date de la companiile petroliere și promite concluzii în următoarele săptămâni.

„Noi strângem permanent date de la companiile petroliere. Dacă găsim încălcări ale legii, le vom sancționa. Cred că până la sfârșitul lunii vom avea o imagine clară asupra situației și vom putea spune dacă a existat sau nu o problemă în formarea prețurilor.”

În perioada următoare va intra din nou în vigoare plafonarea adaosului comercial. Autoritățile speră că măsura va limita noile scumpiri și va ține prețurile sub control.

CITEȘTE ȘI:

De ce merită să mergi cu 110 km/h pe autostradă. Economia făcută la fiecare drum

Orașul unde găsești cea mai ieftină motorină din România. Litrul a coborât sub 9 lei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă
Știri
Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă
Fiul lui Constantin Covaci face acuzații dure, după ce Dinamo a refuzat să achite locul de veci: ”A murit în timpul serviciului”
Știri
Fiul lui Constantin Covaci face acuzații dure, după ce Dinamo a refuzat să achite locul de veci: ”A…
Cum să-ți petreci vacanța acasă, la piscina din ansamblul tău rezidențial
Mediafax
Cum să-ți petreci vacanța acasă, la piscina din ansamblul tău rezidențial
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Adevarul
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării....
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă că NATO ar trebui să avertizeze Moscova cu privire la incursiunile ruse
Digi24
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă...
Nuntă secretă pentru Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez? Toate indiciile duc spre Madeira
Mediafax
Nuntă secretă pentru Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez? Toate indiciile duc spre Madeira
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
Click.ro
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în...
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina. De ce a anulat operațiunea
Digi 24
Iranul spune că se pregătea să lanseze un atac asupra a trei obiective din Ucraina....
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
Digi24
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde...
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
Promotor.ro
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Gandul.ro
Mărturie-BOMBĂ în dosarul uzinelor de armament! „Mă rugam de el să facă plata””
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: ...
Ariana Grande, mesaj emoționant pentru fani după ce a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor: „Nu a fost o decizie impulsivă”
Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă
Întâlnire de urgență la Guvern! Putem evita blackout-ul, dar factura de curent va fi mai scumpă
Fiul lui Constantin Covaci face acuzații dure, după ce Dinamo a refuzat să achite locul de veci: ”A ...
Fiul lui Constantin Covaci face acuzații dure, după ce Dinamo a refuzat să achite locul de veci: ”A murit în timpul serviciului”
Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus ...
Când a descoperit Alina Pușcău că are o boală necruțătoare. Evoluția simptomelor care au dus la diagnostic
Angela Rusu a trecut printr-o operație complexă în Turcia. Motivul pentru care a ales trei proceduri ...
Angela Rusu a trecut printr-o operație complexă în Turcia. Motivul pentru care a ales trei proceduri în aceeași zi
Ana Odagiu, vacanță cu peripeții în Italia. Orășelul care a dezamăgit-o crunt: „A fost muuult ...
Ana Odagiu, vacanță cu peripeții în Italia. Orășelul care a dezamăgit-o crunt: „A fost muuult sub așteptări”
Vezi toate știrile