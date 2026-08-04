Românii plătesc tot mai mult pentru un plin de carburant. Prețurile la pompă au ajuns la niveluri record. În același timp, transportatorii acuză existența unor marje de profit nejustificate și cer intervenția autorităților. În București, benzina standard costă între 9,41 și 9,57 lei pe litru. Motorina standard a ajuns între 10,57 și 10,83 lei pe litru. Motorina premium a depășit deja pragul de 11 lei.

Situația este cu atât mai surprinzătoare. Prețul petrolului a scăzut în ultimele zile până la aproximativ 84 de dolari pe baril. Federația Operatorilor de Transport din România cere Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care s-au format prețurile. Transportatorii suspectează existența unor marje de profit exagerate.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că, până recent, piața funcționa în parametri normali.

„Până acum o săptămână lucrurile erau în regulă. În perioada plafonării adaosului comercial, prețurile din România au fost cu 10-15% mai mici decât în restul Uniunii Europene. Nu pot să vă spun însă ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Este posibil să fie vorba despre problemele din zona Mării Negre, legate de aprovizionarea cu petrol, dar nu pot exclude nici varianta în care operatorii au profitat de aceste câteva zile, știind că va intra în vigoare o nouă perioadă de plafonare. În acest moment nu am date care să îmi permită să spun care dintre cele două scenarii este corect.”

Șeful Consiliului Concurenței a explicat că România avea, până de curând, unele dintre cele mai mici prețuri la carburanți din Uniunea Europeană, raportat la prețurile fără taxe. Acesta spune că scumpirile recente ar putea avea mai multe explicații. Printre ele se numără problemele de aprovizionare din zona Mării Negre. O altă variantă este creșterea temporară a marjelor comerciale.

Consiliul Concurenței analizează deja evoluția prețurilor. Instituția colectează constant date de la companiile petroliere și promite concluzii în următoarele săptămâni.

„Noi strângem permanent date de la companiile petroliere. Dacă găsim încălcări ale legii, le vom sancționa. Cred că până la sfârșitul lunii vom avea o imagine clară asupra situației și vom putea spune dacă a existat sau nu o problemă în formarea prețurilor.”

În perioada următoare va intra din nou în vigoare plafonarea adaosului comercial. Autoritățile speră că măsura va limita noile scumpiri și va ține prețurile sub control.

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