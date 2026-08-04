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Ana Odagiu, vacanță cu peripeții în Italia. Orășelul care a dezamăgit-o crunt: „A fost muuult sub așteptări”

De: Emanuela Cristescu 04/08/2026 | 13:50
Ana Odagiu, vacanță cu peripeții în Italia. Orășelul care a dezamăgit-o crunt: „A fost muuult sub așteptări”
Ana Odagiu, vacanță cu peripeții în Italia. Orășelul care a dezamăgit-o crunt: „A fost muuult sub așteptări”
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Ana Odagiu a plecat în sudul Italiei convinsă că va descoperi locuri spectaculoase, însă s-a întors cu un gust amar! Actrița a făcut praf două dintre cele mai lăudate destinații turistice și a spus răspicat că nu înțelege deloc de ce sunt atât de apreciate. Postarea ei a aprins imediat spiritele pe rețelele sociale.

Vedeta le-a povestit urmăritorilor că Lecce, oraș supranumit de mulți „Florența sudului”, a fost o dezamăgire totală. Mai mult, nici Polignano a Mare nu a reușit să o impresioneze, deși este una dintre cele mai populare destinații din Italia.

Ana Odagiu, vacanță cu peripeții în Italia

Actrița le-a transmis urmăritorilor că, din punctul ei de vedere, aceste destinații pot fi sărite fără regrete. Singurul moment care a emoționat-o cu adevărat nu a avut legătură cu peisajele sau atracțiile turistice, ci cu gestul unor localnici care au încurajat o fetiță să sară de pe stânci în apă.

„Mă, NU! Toată lumea zice de bine, dar trebuie să vă mărturisesc că nu! Lecce. Acest orășel/comuniță este considerat Florența sudului, dar NU. A fost muuult sub așteptări și ne-am trezit la 6 dimineața ca să-l vizităm. N-are. N-are stare, n-are atmosferă, n-are. Iubim Italia și cu tot dragul vă spun că puteți să omiteți Lecce. Nu vreau sa compar, dar la fel puteți să omiteți și Polignano a Mare.

Dacă Lecce are o poveste mică mică, cel din urmă pare un sătuc de gherțoi și singura plajă, cu pietre, dar instagramabilă, e invadată de oameni agitați. Singura fază care ne-e emoționat, și asta a ținut de un grup de italieni generoși, a fost când o fetiță voia să facă o săritură de pe stânci și cu toții au aplaudat-o și încurajat-o până a sărit. Emoționant. Mi s-a umplut sufletul. Insă… cam așa cu sătucele astea supraevaluate. Și repet: o mică Grecie cu pretenție de Italie.

Gata, vă las. Mă duc să fac un transfer bancar: plătesc chiria. E mare, dar am hotărât sa mă comport ca o bogată, chiar și când sunt săracă. Până la urmă se echilibrează”, a transmis Ana Odagiu.

„Ce știe țăranul ce e ciocolata”

Opinia actriței nu a fost deloc pe placul tuturor. La scurt timp după publicarea mesajului, secțiunea de comentarii s-a umplut de reacții, iar mulți i-au reproșat că judecă prea aspru două dintre cele mai iubite locuri din sudul Italiei. Unii au apărat frumusețea regiunii și i-au sugerat să lase destinațiile respective celor care le apreciază cu adevărat.

„Păi și de ce nu mergeți dumneavoastră în Grecia??!! Lăsați sudul Italiei pentru cei care știu să-i aprecieze valoarea și frumusețea. Adevărul e că Polignano e atât de aglomerat de urât ce e…🫣”, a scris o internaută.

Au existat însă și comentarii mult mai dure, în care utilizatorii au ironizat-o fără menajamente.

„Când o țărancă de pă maidan are aere de Mademoiselle intelectuală 😂😂😂😂…. cultura și istoria nu e pt toți… hehehehe….. 😅”, a scris o altă persoană.

Alți internauți i-au transmis că experiențele personale nu ar trebui transformate în recomandări generale și că locul ei este la Techirghiol.

„Pentru mine Lecce a fost o minunăție. La fel și Polignano. Și o spun cu tot sufletul. De ce trebuie să avem postări de mare artistă care încep cu «nu vă duceți»? De ce nu spui simplu «mie nu mi-a plăcut, poate vouă o să vă placă»? Și încă ceva: să compari Italia cu Grecia… greșit!”, i-a spus o internaută.

„Ce știe țăranul ce e ciocolata…
Mănâncă hârtia, aruncă bucata!
La Techirghiol cu tine!”, a spus o altă persoană din mediul online.

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