Divorțul care a schimbat-o pe Ana Odagiu. Vedeta a recunoscut prin ce a trecut

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au ales să meargă pe drumuri separate în urmă cu un an. Aceștia au format unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă, iar după trei ani de căsnicie au divorțat. Deși până acum nu a vorbit prea mult despre acest subiect, actrița a făcut câteva declarații uluitoare despre perioada prin care a trecut.

Ana Odagiu este actriță și are o carieră impresionantă, fiind cunoscută publicului datorită aparițiilor sale de pe scenă sau filme. Deși se bucură de un succes absolut din punct de vedere profesional, în viața sa personală a avut parte de momente mai puțin plăcute. Aceasta a avut un mariaj de doar trei ani cu Conrad Mericoffer, actor și el, însă relația dintre cei doi nu a mers așa cum și-au dorit, așa că au decis să pună punct. Ea a preferat să fie rezervată și nu a povestit prea multe despre despărțire sau despre perioada care a urmat.

Unde s-a mutat Ana Odagiu după divorțul de Conrad

Actrița a avut parte de schimbări majore în viața sa. La un an de când a confirmat divorțul, a vorbit pentru prima dată despre momentele de atunci. În cadrul unei emisiuni televizate, vedeta a explicat că ea a fost cea care a plecat din casa în care locuia alături de Conrad. În plus, ea a recunoscut că nu s-a dus nici la casa părintească și a ales să își găsească un loc al ei.

Într-un alt apartament, dar în general, după despărțiri, când eram mai mică, mă întorceam la mama. Da, dar tot timpul a fost încântător (n.r. să o ia de la 0). Am picat de multe ori, poate sub 0, dar m-am ridicat, a fost greu de fiecare dată, dar cumva am fost crescută așa. Încă de mică am știut că tot ce ai se poate dărâma într-o secundă și că trebuie să fii pregătit să o iei de la capăt, a declarat Ana Odagiu.

Totodată, blondina a vorbit și despre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de-a lungul timpului, mai ales în ultimul an care a fost plin de transformări pe toate planurile.

Deși eu cred despre mine că sunt un om care comunică foarte bine, mi s-a întâmplat să fiu neînțeleasă de multe ori. Dar insist să fiu înțeleasă și dacă nu sunt, prin orice metodă aș folosi, plec. Anul acesta a fost un an de transformări majore, cumva tot ce am sădit anul trecut începe să înflorească, a mai adăugat ea.

