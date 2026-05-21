Reacția lui Tzancă Uraganu la verdictul lui Mario Iorgulescu: „Merită minim 15 ani!”

După ce a aflat din CANCAN.RO de condamnarea lui Mario Iorgulescu, reacția lui Tzancă Uraganu a fost atât de puternică încât, în secunda următoare, a și dat share la articol pe pagina sa de Facebook.
Verdictul a picat, internetul a început să fiarbă, iar Tzancă – care nu ratează niciodată un subiect fierbinte – a intrat direct în mijlocul valului de reacții, cu un mesaj tăios și nefiltrat, exact în stilul lui.
„Felicitări magistraților și așa! Merită minim 15 ani! Dar, e bine și așa! Doar pentru faptul că s-a urcat drogat la volan și a omorât un om!”, a scris Tzancă Uraganu pe Facebook, după ce ne-a citit articolul și l-a distribuit.
Postarea lui a explodat instant. Fanii au început să comenteze, să distribuie, să-l susțină, iar reacția lui a intrat imediat în fluxul uriaș de reacții declanșat de condamnarea definitivă. Tzancă a spus clar ce crede: pedeapsa de 8 ani și 8 luni este prea mică pentru gravitatea faptei, iar în opinia lui, minim 15 ani ar fi fost o sancțiune corectă. Tonul lui nu lasă loc de interpretări – e revoltat, direct și complet nefiltrat.
Cazul lui Mario Iorgulescu a ținut România în tensiune ani la rând, a împărțit opinia publică și a generat controverse la fiecare pas. Verdictul final nu a făcut decât să reaprindă discuțiile, iar reacțiile au început să curgă din toate direcțiile. Printre primele voci puternice care s-au făcut auzite se numără și Tzancă Uraganu, care nu a ezitat nicio clipă să spună exact ce gândește.
Faptul că artistul a reacționat imediat după ce ne-a citit articolul arată impactul puternic pe care l-a avut cazul asupra publicului. Mesajul lui, dur și fără menajamente, a devenit parte din ecoul masiv generat de condamnare. Viralizarea rapidă demonstrează încă o dată că Tzancă Uraganu este o voce care nu trece neobservată atunci când subiectul este fierbinte și sensibil.
