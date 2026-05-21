Cât a ajuns să coste un covrig cu mac pe Aeroportul Otopeni. Românii au crezut ca apare o cifră in plus la preț

Aeroportul Internațional Henri Coandă este cunoscut nu doar pentru traficul intens de pasageri, ci și pentru prețurile mult mai ridicate practicate în magazinele și punctele de alimentație din interiorul terminalelor. Printre cele mai discutate produse se numără și cele de la patiserii, unde un simplu covrig poate ajunge să coste de câteva ori mai mult decât într-o covrigărie obișnuită din oraș.

Patiseriile sunt extrem de populare în România și pot fi găsite aproape la fiecare colț de stradă, motiv pentru care acestea nu puteau lipsi nici din aeroport. Mulți călători aleg să cumpere rapid un covrig sau o gustare înainte de zbor, mai ales atunci când timpul nu le permite să ia masa în altă parte. Tocmai această cerere constantă face ca produsele de patiserie să fie prezente și în zona terminalelor de plecări sau sosiri.

Cât costă un covrig cu mac pe Aeroportul din Otopeni

Totuși, diferențele de preț sunt uriașe comparativ cu cele din oraș. De exemplu, un covrig cu vanilie poate costa în aeroport aproximativ 17 lei, în timp ce într-o covrigărie obișnuită același produs ajunge la aproximativ 5 lei. Diferențele sunt și mai mari în cazul covrigilor simpli sau cu mac. Dacă într-un magazin normal un covrig cu mac costă în jur de 2,5 lei, în aeroport acesta poate ajunge chiar și la 15 lei.

Mulți pasageri sunt surprinși de aceste tarife și consideră că prețurile sunt exagerate, însă situația nu este una nouă. În majoritatea aeroporturilor mari din lume, produsele alimentare sunt mai scumpe decât în afara terminalelor, din cauza costurilor ridicate de operare, a chiriei spațiilor comerciale și a faptului că pasagerii au opțiuni limitate după ce trec de zona de control.

