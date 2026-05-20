Acasă » Știri » Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria

Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria

De: Elisa Tîrgovățu 20/05/2026 | 22:54
Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria
Tarifele de pe plajele din Bulgaria exprimate în euro. Cât plătești pentru un șezlong sau o umbrelă / Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În sezonul estival 2026, stațiunile de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre vor introduce o schimbare importantă. Prețurile pentru șezlonguri și umbrele vor fi afișate direct în euro.

Decizia, aplicată pentru prima dată, vine în sprijinul turiștilor din străinătate. Scopul este de a face mai ușoară înțelegerea tarifelor și de a simplifica experiența de vacanță în Bulgaria.

Conform operatorilor locali citați de Wall Street, nu sunt așteptate schimbări importante în ceea ce privește prețurile din această vară. Majoritatea plajelor au atins deja limitele tarifare stabilite prin contractele de concesiune.

Reprezentanții din turism consideră că exprimarea tarifelor în euro îi va ajuta pe turiști să compare mai ușor costurile cu cele din alte destinații frecventate, cum ar fi Grecia sau Turcia, și va contribui la o mai bună claritate a prețurilor.

„Prețurile pentru șezlonguri și umbrele vor apărea direct în moneda europeană, ceea ce aduce mai multă claritate pentru vizitatorii noștri”, a declarat Simeon Tsvetkov, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Activităților de Administrare a Plajelor de la Marea Neagră.

Costurile serviciilor de pe plajele din Bulgaria

Prețurile pentru șezlonguri și umbrele diferă în funcție de stațiune și de poziționarea plajei. Prețul obișnuit pentru închirierea unui șezlong sau a unei umbrele se situează, în medie, în jurul a 5 euro. În schimb, pe plajele cu statut premium, un pachet complet poate urca până la aproximativ 23 de euro.

Operatorii din domeniu menționează că există și zone de litoral unde costurile sunt foarte reduse, unele tarife pornind chiar de la echivalentul a 0,18 euro, conform noului mod de afișare a prețurilor.

În același timp, administratorii de plaje iau în calcul introducerea unor plăți separate pentru facilități adiționale. Cum ar fi saltelele pentru șezlonguri sau măsuțele de pe plajă. Totuși, astfel de modificări sunt restricționate de condițiile impuse prin contractele de concesionare.

Referitor la costurile pentru mâncare și băuturi, operatorii din sector afirmă că în sezonul estival 2026 nu sunt preconizate creșteri de preț. De asemenea, mai mulți administratori de localuri de pe litoral au precizat că tarifele vor fi menținute la nivelul anului anterior, fără ajustări semnificative.

Sursa foto: Pixabay

Bulgaria, printre cele mai accesibile destinații de vacanță

Reprezentanții din turism susțin că Bulgaria rămâne în continuare una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiștii din Europa, mai ales în comparație cu Grecia sau Turcia.

Profesorul Stoyan Marinov, afiliat Camerei de Turism din Varna, afirmă că în luna iulie un pachet all-inclusive de șapte zile într-un hotel de patru stele pentru două persoane se situează, în medie, între 1.600 și 1.700 de euro. În același timp, un sejur similar în Turcia este, de regulă, cu aproximativ 200 de euro mai scump. În Grecia costurile pot depăși pragul de 2.000 de euro.

Deși piața este influențată de inflație, de scumpirea carburanților și de reducerea numărului de curse charter, Bulgaria continuă să mizeze pe tarife competitive și pe o ofertă turistică variată pentru a rămâne atractivă.

Operatorii de pe litoral consideră că menținerea unor prețuri accesibile și o transparență mai mare în afișarea acestora ar putea ajuta țara să își păstreze poziția printre cele mai căutate destinații de vacanță și în sezonul 2026.

CITEȘTE ȘI: Cât plătesc românii pentru vinieta de Bulgaria în 2026. Lista lucrurilor obligatorii în mașină

Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Știri
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul publicului!
Știri
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul publicului!
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
Gandul.ro
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”....
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Sebastian Stan, declarații explozive la Cannes: actorul acuză cenzură și presiuni în America lui Trump: „Suntem într-un loc foarte rău”
Adevarul
Sebastian Stan, declarații explozive la Cannes: actorul acuză cenzură și presiuni în America...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat mort. Cine a fost făcut vinovat
Mediafax
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat...
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, a fostului șef ADR
Gandul.ro
,,DNA mai are și alte informații referitoare la activitatea vicepremierului demis, Oana Gheorghiu”. Prima reacție,...
ULTIMA ORĂ
Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că ...
Sebastian Stan, criticat dur după declarațiile controversate de la Cannes. Actorul este acuzat că este „rupt de realitate”
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Costel Biju a devenit bunic! Tony One a publicat prima imagine cu băiețelul său
Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: ...
Dosarul lui Vlad Pascu se complică tot mai mult! Rebecca Lăzărescu cere daune și face acuzații grave: „Am intrat în depresie, am primit amenințări din partea doamnei Miruna”
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul ...
BDLP, prima apariție la TV împreună cu Vanessa și copiii lui. Tiago și Franco au făcut deliciul publicului!
Cabral a făcut “terapie” în noua lui jucărie de 100.000 €. După divorțul de Andreea, vedeta ...
Cabral a făcut “terapie” în noua lui jucărie de 100.000 €. După divorțul de Andreea, vedeta de la Pro TV și-a găsit refugiul
James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”
James Cameron vrea să reducă bugetele pentru „Avatar 4” și „Avatar 5”
Vezi toate știrile