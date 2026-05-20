Nu e o glumă! Câți euro costă un șezlong pe o plajă din Bulgaria

În sezonul estival 2026, stațiunile de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre vor introduce o schimbare importantă. Prețurile pentru șezlonguri și umbrele vor fi afișate direct în euro.

Decizia, aplicată pentru prima dată, vine în sprijinul turiștilor din străinătate. Scopul este de a face mai ușoară înțelegerea tarifelor și de a simplifica experiența de vacanță în Bulgaria.

Conform operatorilor locali citați de Wall Street, nu sunt așteptate schimbări importante în ceea ce privește prețurile din această vară. Majoritatea plajelor au atins deja limitele tarifare stabilite prin contractele de concesiune.

Reprezentanții din turism consideră că exprimarea tarifelor în euro îi va ajuta pe turiști să compare mai ușor costurile cu cele din alte destinații frecventate, cum ar fi Grecia sau Turcia, și va contribui la o mai bună claritate a prețurilor.

„Prețurile pentru șezlonguri și umbrele vor apărea direct în moneda europeană, ceea ce aduce mai multă claritate pentru vizitatorii noștri”, a declarat Simeon Tsvetkov, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Activităților de Administrare a Plajelor de la Marea Neagră.

Costurile serviciilor de pe plajele din Bulgaria

Prețurile pentru șezlonguri și umbrele diferă în funcție de stațiune și de poziționarea plajei. Prețul obișnuit pentru închirierea unui șezlong sau a unei umbrele se situează, în medie, în jurul a 5 euro. În schimb, pe plajele cu statut premium, un pachet complet poate urca până la aproximativ 23 de euro.

Operatorii din domeniu menționează că există și zone de litoral unde costurile sunt foarte reduse, unele tarife pornind chiar de la echivalentul a 0,18 euro, conform noului mod de afișare a prețurilor.

În același timp, administratorii de plaje iau în calcul introducerea unor plăți separate pentru facilități adiționale. Cum ar fi saltelele pentru șezlonguri sau măsuțele de pe plajă. Totuși, astfel de modificări sunt restricționate de condițiile impuse prin contractele de concesionare.

Referitor la costurile pentru mâncare și băuturi, operatorii din sector afirmă că în sezonul estival 2026 nu sunt preconizate creșteri de preț. De asemenea, mai mulți administratori de localuri de pe litoral au precizat că tarifele vor fi menținute la nivelul anului anterior, fără ajustări semnificative.

Bulgaria, printre cele mai accesibile destinații de vacanță

Reprezentanții din turism susțin că Bulgaria rămâne în continuare una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiștii din Europa, mai ales în comparație cu Grecia sau Turcia.

Profesorul Stoyan Marinov, afiliat Camerei de Turism din Varna, afirmă că în luna iulie un pachet all-inclusive de șapte zile într-un hotel de patru stele pentru două persoane se situează, în medie, între 1.600 și 1.700 de euro. În același timp, un sejur similar în Turcia este, de regulă, cu aproximativ 200 de euro mai scump. În Grecia costurile pot depăși pragul de 2.000 de euro.

Deși piața este influențată de inflație, de scumpirea carburanților și de reducerea numărului de curse charter, Bulgaria continuă să mizeze pe tarife competitive și pe o ofertă turistică variată pentru a rămâne atractivă.

Operatorii de pe litoral consideră că menținerea unor prețuri accesibile și o transparență mai mare în afișarea acestora ar putea ajuta țara să își păstreze poziția printre cele mai căutate destinații de vacanță și în sezonul 2026.

