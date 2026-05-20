Andreea Esca, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Toți și-au dat coate când au văzut-o!

De: Irina Vlad 20/05/2026 | 23:34
Cu ocazia Festivalului de Film de la Cannes 2026, Andreea Esca a participat la premiera mondială a filmului „Fjord”, regizat de Cristian.  Știrista de la Pro TV a defilat pe covorul roșu din sala Auditorium Louis Lumière, de unde a transmis cele mai noi impresii de pe Riviera Franceză. 

Andreea Esca a fost prezentă la festivalul de la Cannes în calitate de corespondent special, realizând un scurt interviu cu Sebastian Stan și regizorul Cristian Mungiu. Emoționată și vizibil impresionată de atmosfera unuia dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume, prezentatorea știrilor Pro TV a atras toate privirile prin apariția sa, împărtășind cu urmăritorii săi imagini și impresii de pe Riviera Franceză.

„Ce poate fi mai frumos decât să vezi filme superbe, pe plaja din Cannes, în timpul Festivalului de Film de la Cannes? Să fii în sala emblematică a Festivalului… în această seară, la premiera filmului lui Cristian Mungiu”, a spus Andreea Esca.

Andreea Esca alături de Sebastian Stan și regizorul Cristian Mungiu/ sursă foto: Instagram

Andreea Esca a strălucit pe covorul roșu de la Cannes

Ediția  Festivalului de film de la Cannes 2026 a fost găzduită în emblematica sală Auditorium Louis Lumière, unde a avut loc premiera filmului „Fjord”, coprodus și regizat de Cristian Mungiu.

Andreea Esca a ales o ținută all black, o rochie elegantă, lungă până în pământ, cu umeri supradimensionați, evidențiați de un voal delicat, semnată de brandul MMarquise, accesorizată cu o pereche de cercei prețioși și o pereche de sandale cu toc. Ținuta a fost întregită de o coafura lejeră, cu părul prin într-o coadă de cap, și de un machiaj discret, care i-a evidențiat trăsăturile naturale.

Andreea Esca/ sursă foto: Instagram

„Filmul lui Cristian Mungiu m-a făcut să mă gândesc la multe… Ceea ce înseamnă că și-a atins scopul! Mi-am amintit cum mă gândesc de doua ori înainte să le răspund oamenilor care mă intreabă cum mi-am crescut copiii, cum judec alți părinți, câteodată, doar pentru că nu cred în metodele lor, cum îmi chestionez propriile decizii în ceea ce îi privește pe @alexiaeram și @arismelkior și cum analizez în ce fel aș fi fost eu, dacă părinții mei ar fi făcut “altfel” cu mine!

Iar filmul este și despre asta. Libertatea de a ne pune mereu întrebări. și de a-i asculta pe alții, fără să te crezi deținătorul adevarului! Multumesc @fjordthefilm”, a scris ea pe pagina de socializare.

După apariția spectaculoasă de pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026, Andreea Esca și-a schimbat complet look-ul pentru petrecerea exclusivistă organizată după Gală. Ea a ales o ținută minimalistă, modernă, alegând un costum negru, format din sacou și pantaloni – vezi AICI imagini.

